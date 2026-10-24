«Мы были единым целым»: Полина Диброва высказалась о смене фамилии после развода
Полина Диброва объяснила, почему не спешит менять фамилию после развода
Модель и предпринимательница Полина Диброва ответила на вопрос о смене фамилии после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Новое интервью она дала проекту «На Рублёвке — на Новой Риге — life».
По словам женщины, она пока не решила, будет ли менять документы, хотя собственная девичья фамилия ей нравится. Свой женский клуб Диброва переименовала в Polly и убрала из названия родовое имя экс-супруга.
«Когда я организовывала клуб, то чувствовала себя Полиной Дибровой. Это моя личная фамилия, моих детей, почему я должна стесняться так называться? Тогда мы были единым целым», — рассуждает она.Ранее Полина Диброва прояснила ситуацию вокруг слухов о помолвке с Романом Товстиком. По её словам, это была просто шутка.