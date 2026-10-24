У Лидии Федосеевой-Шукшиной начали отказывать почки
У 88-летней народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной на фоне сердечной недостаточности и пневмонии начали отказывать почки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Состояние актрисы осложнилось: к основному заболеванию присоединилась тяжёлая пневмония. Сейчас артистка подключена к системам жизнеобеспечения.
Отмечается, что организм Лидии Николаевны перестаёт справляться с выведением токсинов. Сердце работает только с поддержкой сильных лекарств (норадреналин), ритм остаётся нестабильным.
Появились и проблемы с лёгкими — в них начинает скапливаться воздух, медики удаляют его через дренаж. Напомним, что Федосеева-Шукшина лежит в реанимации с середины октября. Она вызвала скорую после того, как начала задыхаться и не смогла ходить.
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