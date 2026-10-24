«Я есть»: Виктория Боня рассказала о жизни вне тела
Виктория Боня сообщила, что иногда тоскует по «космической семье» и плачет
Виктория Боня рассказала подписчикам в личном блоге, как размышляет о душе и существовании вне физического тела. Она призналась, что переживала сильные эмоции, смысл которых осознала лишь спустя годы.
Боня сообщила, что иногда тоскует по «космической семье» — эти чувства вызывают слёзы. При этом она понимает, что должна прожить земную жизнь, которая ей нравится.
Переживания модель сравнила с разлукой с любимым человеком, когда боль вызывает любовь, а не страдание. Помимо этого Виктория рассказала о попытках понять состояние, когда человек ощущает себя отдельно от тела.
«Когда ты чувствуешь, что вне тела ты есть. Я даже иногда себе говорю: «Я есть». Не как я, Виктория Боня, а как дух», — поделилась телеведущая.По её словам, раньше ей было трудно описать такие ощущения, но со временем она научилась выражать их точнее. Даже сейчас воспоминания вызывают у неё мурашки.