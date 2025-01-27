«Мы хотим сохранить эту энергию»: вдова и дочь Владимира Левкина носят его одежду

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)
Жена Владимира Левкина Маруся и их дочь Ника хранят самые светлые воспоминания о главе семьи и помогают друг другу пережить горе от его смерти.
Владимир Левкин умер в ноябре 2024 года после длительной борьбы с раком. Бывшему солисту группы «На-На» было 57 лет.
Вдова Маруся рассказывает, что они с дочерью носят вещи Владимира. Таким образом, по ее словам, семья пытается сохранить энергию. Также в доме по-прежнему висят портреты Левкина.
Женщина рассказывает, что она часто посещает могилу супруга, так ей легче справиться с потерей.
Владимир и Маруся Левкины прожили в браке 15 лет.
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«Мы все скучаем, но для меня он всегда останется рядом. Мама ходит на кладбище, мне это не очень важно, потому что папа со мной. Он мне снился недавно. Я его спрашивала: "Ты еще придешь ко мне?". Он ответил: "Нет, я улетаю"», — отметила дочь певца.
Вдова Маруся рассказывает, что они с дочерью носят вещи Владимира. Таким образом, по ее словам, семья пытается сохранить энергию. Также в доме по-прежнему висят портреты Левкина.
Женщина рассказывает, что она часто посещает могилу супруга, так ей легче справиться с потерей.
Владимир и Маруся Левкины прожили в браке 15 лет.
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Элина Позднякова