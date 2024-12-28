«Хайпанула на смерти»: за что затравили молодую жену Владимира Левкина и какое признание сделала «веселая вдова» певца

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)
17 ноября скоропостижно скончался Владимир Левкин. Прощание с артистом прошло на Троекуровском кладбище, где собрались десятки людей, включая коллег по сцене, художников и деятелей культуры. Однако удивление зрителей вызвали фотографии с церемонии, которые быстро разошлись по социальным сетям. На них молодая и привлекательная супруга Левкина Марина Ичетовкина, улыбалась и нежно обнимала свою плачущую дочь. Многие не поняли её поведение и в соцсетях окрестили её «веселой вдовой». Что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».
Вдова Левкина о последних днях мужа
Спустя несколько дней после похорон Марина Ичетовкина вновь появилась в эфире федерального канала, где поделилась воспоминаниями о последних днях жизни своего мужа Владимира Левкина. Она отметила, что певец дважды победил рак и каждый день оставался оптимистом, улыбаясь и проводя время с ней и дочерью.
«Не было ни намека на ухудшение. Все, кто нас видел на премьерах, говорили, как здорово Володя выглядит для своего возраста. Он всегда заботился о нас с Никой», — рассказала она.
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Однако вскоре Ичетовкину обвинили в использовании имени мужа для саморекламы, и её стали сравнивать с другой вдовой Мариной Коташенко, которая приобрела дурную славу.
В своем интервью Марина призналась, что не могла поверить в скоропостижную смерть Левкина. В последние дни он был в прекрасном настроении и физически чувствовал себя хорошо. В свой последний день он жаловался на ломоту в теле, но никто не ожидал, что это может быть чем-то серьезным. Перепуганная, она вызвала скорую помощь. Хотя сначала не хотела отпускать мужа одного, он успокоил её, пообещав вернуться через несколько часов.
Владимиру Левкину не суждено было переступить порог своего дома — анализ крови показал резкий рост лейкоцитов.
«Врачи уверяли, что при таком состоянии умирать не должны. Повышенное количество лейкоцитов словно указывало на обострение болезни, смешавшееся с простудой», — делится она.
Когда Владимир пришел в себя в реанимации, врачи предложили ему поговорить с Мариной, но он отказался. Вдова считает, что муж просто не хотел ее тревожить и не думал, что это конец. Если бы он осознавал серьезность ситуации, то никогда бы не упустил такую возможность.
«Я успела сказать ему, как сильно его люблю, я повторяла это сотни раз в день. Когда он уезжал, он никогда не забывал поцеловать Нику, даже если выходил в магазин. А в этот раз он этого не сделал, и меня это поразило — как будто он не хотел прощаться», — вспоминает она.
Все, что происходило потом, словно окутало ее туманом. Убитая горем вдова позвонила сестре Левкина, чтобы сообщить ей страшную новость — самого дорогого человека в их жизни больше нет. Именно сестра первой согласилась позвонить матери и рассказать всю правду.
«Она все время крутилась вокруг меня, купила торт, чтобы как-то меня поддержать. А потом вдруг сказала: „Ты только не переживай, Вова умер“. Я в недоумении спросила: „Какой Вова?“ — „Твой сын“. Я закричала, как сумасшедшая», — вспоминает Раиса Ивановна, мать Владимира Левкина.
Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)
Улыбка на похоронах
Далее последовали похороны, которые стали началом конца. Спустя несколько часов в соцсетях появились фотографии, на которых вдова, шокированная неожиданной утратой, улыбается на прощальной церемонии. У Маруси не было черного платка, и она выглядела, казалось, умиротворенной.
Чтобы хоть как-то облегчить свою боль, женщина открыто делилась своими переживаниями и признавалась, что у их семьи было множество планов, которые разрушились в одно мгновение.
«Когда он был под наркозом, я зажгла свечу и начала молиться. У меня был разговор с Богом и Володей. Я чувствовала его присутствие и смирилась, сказав: на все воля всевышнего. Я сказала: Володя, ты сейчас можешь выбрать: остаться с нами и победить в третий раз, если нужно, родим сына Георгия, или выбрать другой путь — вы с Богом сами решите, это тоже будет хорошо для тебя. Теперь мне важно сохранить веру», — призналась она.
Однако откровения Ичетовкиной не всем пришлись по душе: внимательные поклонники артиста быстро обвинили Марусю в том, что она использует смерть мужа для саморекламы. Женщина получила ярлык «веселой вдовы». В соцсетях кто-то даже сравнил Ичетовкину с другой скандальной вдовой — моделью Мариной Коташенко, которая до сих пор судится с детьми Александра Градского за право владеть его имуществом.
«Очередная веселая вдова. Что с них взять?», «Решила хайпануть на смерти муженька», — добавляют некоторые.
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Маруся решила завершить эту историю лишь через одиннадцать дней после похорон. В соцсетях она опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что единственное, что ее волнует — это как она могла потерять своего супруга. Чужое мнение ее совершенно не заботит.
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