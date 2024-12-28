«Хайпанула на смерти»: за что затравили молодую жену Владимира Левкина и какое признание сделала «веселая вдова» певца

17 ноября скоропостижно скончался Владимир Левкин. Прощание с артистом прошло на Троекуровском кладбище, где собрались десятки людей, включая коллег по сцене, художников и деятелей культуры. Однако удивление зрителей вызвали фотографии с церемонии, которые быстро разошлись по социальным сетям. На них молодая и привлекательная супруга Левкина Марина Ичетовкина, улыбалась и нежно обнимала свою плачущую дочь. Многие не поняли её поведение и в соцсетях окрестили её «веселой вдовой». Что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».