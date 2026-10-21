«Мы им всё объяснили»: Галустян раскрыл, как дочери отреагировали на его развод
Михаил Галустян сообщил, что дочери спокойно восприняли развод и поддержали его
46-летний Михаил Галустян в беседе с Лаурой Джугелией откровенно рассказал, как его дочери восприняли новость о разводе с Викторией Штефанец.
Артист признался, что больше всего боялся реакции девочек. Однако, к его облегчению, всё прошло спокойно: вместе с бывшей женой он подробно поговорил с дочерьми, и те отнеслись к ситуации с пониманием.
«Они же взрослые девчонки, у них не было такого: «Это как так‑то?» Они сказали: «Понятно». Мы им всё объяснили. А они ответили: «Мы понимаем. Мы всё равно вас любим», — поделился Галустян.Позже юморист осторожно спросил, как дочери отнесутся к тому, что в его жизни появится другая женщина. Их ответ тронул актёра: «Ну, папа, это твоё дело, ты же имеешь право любить. Для нас главное, чтобы вы были счастливыми». Отметим, что Михаил и Виктория были вместе с 2007 года — их брак продлился 18 лет.