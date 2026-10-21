«Мы им всё объяснили»: Галустян раскрыл, как дочери отреагировали на его развод

21 октября 2026, 20:41

Михаил Галустян сообщил, что дочери спокойно восприняли развод и поддержали его

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

46-летний Михаил Галустян в беседе с Лаурой Джугелией откровенно рассказал, как его дочери восприняли новость о разводе с Викторией Штефанец.





Артист признался, что больше всего боялся реакции девочек. Однако, к его облегчению, всё прошло спокойно: вместе с бывшей женой он подробно поговорил с дочерьми, и те отнеслись к ситуации с пониманием.

«Они же взрослые девчонки, у них не было такого: «Это как так‑то?» Они сказали: «Понятно». Мы им всё объяснили. А они ответили: «Мы понимаем. Мы всё равно вас любим», — поделился Галустян.