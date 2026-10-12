«Руки и ноги поднять не могу»: Наталья Бардо пожаловалась на сильное истощение
Наталья Бардо вызвала скорую помощь из-за того, что не может встать с постели
Актриса Наталья Бардо рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем, из-за которых ей пришлось обратиться за медицинской помощью. По словам артистки, она уже второй день практически не встаёт с постели и чувствует себя настолько плохо, что самостоятельно подняться не может.
На фоне ухудшения состояния Наталья вызвала скорую помощь. Однако после осмотра медики уехали, посоветовав ей соблюдать постельный режим. Сама актриса призналась, что так и не поняла, что именно с ней происходит и почему её состояние настолько тяжёлое.
«Уехала от нас скорая, ничего непонятно, сказали лежать. Лежу второй день, встать не могу, сказали — истощение. Что это за диагноз такой? Руки и ноги поднять не могу, сплю. Ни капельницу не поставили, не забрали меня никуда», — поделилась Бардо.Артистка также выразила недоумение из-за рекомендаций врачей: несмотря на сильную слабость, её не госпитализировали и не стали ставить капельницу. Что именно стало причиной такого состояния, пока неизвестно.
Поклонники переживают за Наталью и надеются, что в ближайшее время ей станет лучше. Желаем актрисе скорейшего восстановления и напоминаем: если сильная слабость сохраняется или состояние ухудшается, важно повторно обратиться за медицинской помощью.