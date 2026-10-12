«Руки и ноги поднять не могу»: Наталья Бардо пожаловалась на сильное истощение

12 октября 2026, 22:33

Наталья Бардо вызвала скорую помощь из-за того, что не может встать с постели

Наталья Бардо (Фото: Instagram* / @bardonata)

Актриса Наталья Бардо рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем, из-за которых ей пришлось обратиться за медицинской помощью. По словам артистки, она уже второй день практически не встаёт с постели и чувствует себя настолько плохо, что самостоятельно подняться не может.





На фоне ухудшения состояния Наталья вызвала скорую помощь. Однако после осмотра медики уехали, посоветовав ей соблюдать постельный режим. Сама актриса призналась, что так и не поняла, что именно с ней происходит и почему её состояние настолько тяжёлое.



