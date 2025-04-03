«Мы каждый день совершаем подвиг»: Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери

Светлана Зейналова с дочерьми (фото: Telegram @ZeynalovaSvetana)
Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери. Телеведущая поделилась откровением в личном блоге.
У дочки Зейналовой аутизм с рождения. Светлана отметила, что врачи говорили ей, что Александра якобы «не поддается обучению». Однако сейчас девушка владеет английским и китайским языками, а также готовится к сдаче ОГЭ.
Напомним, что Александра родилась в браке Зейналовой с директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушёл из семьи, когда узнал о болезни ребёнка. Тогда Светлана осталась без поддержки, но не сдалась и самостоятельно воспитала дочь.
Также Светлана воспитывает шестилетнюю Веронику, которую родила от бывшего избранника, маркетолога Дмитрия Ленского.
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«Наша жизнь не такая, как у всех, она странная, сложная и заставляет нас каждый день совершать маленький, но подвиг над собой. Мы уже к этому привыкли. Когда-то нам ставили диагноз «обучению не поддается», а сейчас мы готовимся к сдаче ГИА, и Саша владеет английским и китайским», – отметила Зейналова.В видео Зейналова добавила, что всегда верила в способности дочери. Затем Александра взяла телефон из рук матери и немного рассказала о себе. Выяснилось, что девушка мечтает стать дизайнером и много времени уделяет учёбе.
Напомним, что Александра родилась в браке Зейналовой с директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушёл из семьи, когда узнал о болезни ребёнка. Тогда Светлана осталась без поддержки, но не сдалась и самостоятельно воспитала дочь.
Также Светлана воспитывает шестилетнюю Веронику, которую родила от бывшего избранника, маркетолога Дмитрия Ленского.
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Анастасия Чинкова