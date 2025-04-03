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«Мы каждый день совершаем подвиг»: Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери

Светлана Зейналова откровенно рассказала об аутизме 16-летней дочери
Светлана Зейналова с дочерьми (фото: Telegram @ZeynalovaSvetana)

Светлана Зейналова с дочерьми (фото: Telegram @ZeynalovaSvetana)

Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочери. Телеведущая поделилась откровением в личном блоге.
У дочки Зейналовой аутизм с рождения. Светлана отметила, что врачи говорили ей, что Александра якобы «не поддается обучению». Однако сейчас девушка владеет английским и китайским языками, а также готовится к сдаче ОГЭ.

«Наша жизнь не такая, как у всех, она странная, сложная и заставляет нас каждый день совершать маленький, но подвиг над собой. Мы уже к этому привыкли. Когда-то нам ставили диагноз «обучению не поддается», а сейчас мы готовимся к сдаче ГИА, и Саша владеет английским и китайским», – отметила Зейналова.
В видео Зейналова добавила, что всегда верила в способности дочери. Затем Александра взяла телефон из рук матери и немного рассказала о себе. Выяснилось, что девушка мечтает стать дизайнером и много времени уделяет учёбе.

Напомним, что Александра родилась в браке Зейналовой с директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушёл из семьи, когда узнал о болезни ребёнка. Тогда Светлана осталась без поддержки, но не сдалась и самостоятельно воспитала дочь.

Также Светлана воспитывает шестилетнюю Веронику, которую родила от бывшего избранника, маркетолога Дмитрия Ленского.

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Четырёхлетний сын Плющенко и Рудковской нашёл себе «невесту» на Мальдивах
03 апреля 2025, 12:23

Яна Рудковская (Фото: Телеграм @doveoftheworld)

Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Арсений нашёл себе новую подружку. Это произошло во время отдыха звёздной пары на Мальдивских островах.
В личном блоге недавная юбилярша опубликовала трогательное видео, на котором четырёхлетний мальчик прогуливался по пляжу со своей новой знакомой Дашей. Дети были одеты похоже и держались за руки, так что при взгляде со стороны можно было подумать, что по курортному острову дефилирует маленькая, но уже влюблённая пара.

«Милая пара», — согласилась с этим впечатлением и Рудковская, прокомментировав кадры видеозаписи.

Конечно, приятельницу юного Плющенко тут же окрестили в Сети «невестой». Дети не обижаются, им хорошо и весело вместе, а до взрослых и их насмешек и разговоров нет никакого дела.

К слову, пока маленький Арсений обустраивает на Мальдивах личную жизнь, старший сын фигуриста демонстрирует характер и даже препирается с отцом. Яна показала кадры, где Александр доказывал папе, что он приехал на курорт для того, чтобы отдыхать, а не тренироваться. Мальчик был недоволен тем, что Плющенко-старший разбудил его, чтобы поиграть в теннис.

Рудковская признаёт, что характер у Саши действительно сложный. По её словам, скандалы, которые он закатывает дома, не идут ни в какое сравнение с «невинными отпускными капризами».

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#отпуск
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«Любитель шумных компаний и домоседка»: почему расстались Паулина Андреева и Бондарчук
Причиной разлада между Андреевой и Бондарчуком стал разный образ жизни
03 апреля 2025, 12:21

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук (Фото: Instagram*, @_paulina_andreeva_)

В конце марта 2025 года актриса Паулина Андреева и режиссёр Фёдор Бондарчук развелись. Супруги прожили вместе 9 лет, однако проблемы в паре появились на седьмом году совместной жизни. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. Также известно, что инициатором развода стала Паулина.
По словам Дворцова, актриса и режиссёр ведут совершенно разный образ жизни: Бондарчук был и остаётся любителем вечеринок и шумных посиделок, а Андреева же предпочитает проводить свободное время дома.
«Паулина сама ушла от Фёдора ещё год назад. <…> Там и ревность была со стороны Фёдора, и усталость со стороны Паулины… Их отношения длились 9 лет, но разногласия начались ещё три года назад. Фактически только шесть лет Паулина и Фёдор были счастливы. Фёдор — любитель шумных компаний, Паулина — домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа», — цитирует слова продюсера «Экспресс газета».
Когда Андреева заявила Бондарчуку о разводе, он оказался не готов к такому развитию событий. На протяжении многих месяцев режиссёр пытался вернуть доверие жены.

Ранее Паулина Андреева сообщила в личном блоге, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, на съёмках фильма «Битва моторов». Главные роли в картине исполняют Юра Борисов и Иван Янковский.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#актриса
#отношения
#развод
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Катя Жужа снова худеет – откровенные фото до и после
Блогер Катя Жужа снова похудела
03 апреля 2025, 11:59

Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)

Катя Жужа, менее года назад родившая четвёртого ребёнка, прекрасно выглядит. Однако сама звезда недовольна своим телом.
Уже около месяца блогер активно приводит себя в форму, занимаясь с тренером. Также она придерживается строгой диеты, в том числе и в свой день рождения. Результат такой упорной работы над собой не заставил себя долго ждать.

Ещё месяц назад Звезда «Дома-2» была далека от своего идеала, но сегодня выглядит намного лучше. В личном блоге 37-летняя Жужа опубликовала фото до и после похудения.

Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)

Большинство пользователей соцсетей восхищаются блогером, благодарят её за мотивацию и спрашивают о секрете такого быстрого преображения. При этом некоторые поклонники не понимают, почему девушка то худеет, то набирает вес обратно, и так по кругу.

Уже на протяжении нескольких лет Катя Жужа вместе с супругом Артёмом Маркеловым и четырьмя детьми проживает в Дубае. Блогер активно ведёт соцсети, где нередко рассказывает о наследниках Николь, Максе, Алексе и Лео.

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*запрещён в РФ
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«Не обязана себя хоронить»: Юрий Лоза заступился за Анну Седокову
Юрий Лоза заявил, что Седокова не должна ставить на себе крест
03 апреля 2025, 11:52

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Юрий Лоза возмутился нападками на Анну Седокову из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. По его словам, молодая женщина не должна ставить на себе крест, а впереди у нее целая жизнь. Слова музыканта приводит ОСН.
Анна Седокова постепенно начала возвращаться к обычной жизни после того, как ее бывший супруг, баскетболист Янис Тимма, совершил суицид. Певица уже выпустила новый трек и вернулась в соцсети. При этом родственники Яниса и хейтеры обвиняют девушку в смерти спортсмена и в том, что она хайпует на трагедии.

По словам Лозы, эти обвинения являются негуманными.

«Человек пережил ужасную трагедию — ее бывший муж свел счеты с жизнью. Как можно ее обвинять в том, что она специально использует эту тему, чтобы привлечь внимание к себе? Это абсолютно негуманные обвинения. Она не обязана себя хоронить из-за этого ужасного и трагического случая. Артисты должны продолжать свой путь и не забывать свою миссию», — заявил музыкант.

Он добавил, что Анна еще молода, а впереди у нее целая жизнь, на которой не нужно ставить крест и тем более заканчивать карьеру.

Лоза уточнил, что лично не знаком с Седоковой, но был бы рад личной встрече.

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#суицид
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Популярную в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах и корпоративах: в чём дело
Популярную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах и корпоративах
03 апреля 2025, 11:43

Фото: iStock/Berezko

Завирусившуюся в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах, в телешоу и даже на корпоративах. Агенты исполнителя SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, полный запрет на исполнение композиции «Сидим с бобром за столом» был объявлен накануне. Всем потенциальным клиентам пришло письмо от ООО «Хитмейкер мьюзик», которое является представителем Вячеслава Скрипки и Андрея Попова.

Так, запрещается договариваться с группой о выступлении в любом формате, а все ранее согласованные концерты сейчас отменяются. Если эти требования не будут выполнены, то агенты подадут заявление в полицию или даже в суд. По словам директора компании, «артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».

Канал связался с участником группы Андреем Поповым, который отметил, что ни он, ни Вячеслав Скрипка не понимают, что происходит, и сейчас оперативно решают вопрос с юристами. Авторские права на песню принадлежат им, а ООО «Хитмейкер мьюзик» выступало исключительно в качестве агента, поэтому не может вводить какие-либо ограничения.

Сейчас много выступлений находятся в подвешенном состоянии, а группа теряет деньги. После произошедшего исполнители собираются прекратить сотрудничество с агентом.

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