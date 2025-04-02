Невролог Цурина назвала главные признаки аутизма и причины его появления

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2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.
Заведующий отделением реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Наталия Цурина в беседе с «Радио 1» заявила, что признаки аутизма могут варьироваться по интенсивности и проявлениям, но основные включают в себя социальные нарушения, связанные с взаимодействием в обществе, невербальной коммуникацией, повторяющимся поведением и ограниченными интересами.
По ее словам, когда родитель наблюдает у своего ребенка что-то подобное, то следует обратиться к специалистам, которые продиагностирует, протестирует и оценит возможное заболевание.
Причина появления аутизма, как сказала Цурина, не до конца изучена, однако есть версия, что на его развитие влияют генетические и экологические факторы.
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«Например, стереотипные движения: раскачивание руками, взмахи, хождение по кругу. Часто детки с аутизмом повторяют речь за другими, привязываются. У них есть интерес к сенсорным особенностям, например, свету, звуку, прикосновениям, запахам», — объяснила эксперт.
По ее словам, когда родитель наблюдает у своего ребенка что-то подобное, то следует обратиться к специалистам, которые продиагностирует, протестирует и оценит возможное заболевание.
«Диагностика аутизма — это комплексный процесс, и он включает несколько этапов. Первый — сбор анамнеза. Обязательно будет подробный опрос родителей или опекунов о развитии и поведении ребенка. Второе —наблюдение за поведением, например, во время игры или в общении с другими детьми. И есть стандартизированная шкала оценки аутизма у детей», — рассказала невролог.
Причина появления аутизма, как сказала Цурина, не до конца изучена, однако есть версия, что на его развитие влияют генетические и экологические факторы.
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Анастасия Панченко