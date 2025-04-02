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Невролог Цурина назвала главные признаки аутизма и причины его появления

Невролог Цурина: аутизм появляется из-за генетических и экологических факторов
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.
Заведующий отделением реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Наталия Цурина в беседе с «Радио 1» заявила, что признаки аутизма могут варьироваться по интенсивности и проявлениям, но основные включают в себя социальные нарушения, связанные с взаимодействием в обществе, невербальной коммуникацией, повторяющимся поведением и ограниченными интересами.

«Например, стереотипные движения: раскачивание руками, взмахи, хождение по кругу. Часто детки с аутизмом повторяют речь за другими, привязываются. У них есть интерес к сенсорным особенностям, например, свету, звуку, прикосновениям, запахам», — объяснила эксперт.

По ее словам, когда родитель наблюдает у своего ребенка что-то подобное, то следует обратиться к специалистам, которые продиагностирует, протестирует и оценит возможное заболевание.

«Диагностика аутизма — это комплексный процесс, и он включает несколько этапов. Первый — сбор анамнеза. Обязательно будет подробный опрос родителей или опекунов о развитии и поведении ребенка. Второе —наблюдение за поведением, например, во время игры или в общении с другими детьми. И есть стандартизированная шкала оценки аутизма у детей», — рассказала невролог.

Причина появления аутизма, как сказала Цурина, не до конца изучена, однако есть версия, что на его развитие влияют генетические и экологические факторы.

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Диетолог назвала главный фактор, влияющий на здоровье пищеварения
Диетолог Соломатина: стресс нарушает пищеварение и создает застой
02 апреля 2025, 12:33

Фото: iStock/airdone

Всем известно, что от питания зависит состояние человека. А на пищеварение влияет множество факторов, включая окружающую среду и психологическое состояние.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что боль – это сторож человеческого организма, но, к сожалению, иногда болезни протекают бессимптомно.

«Допустим, печень не болит, а там уже развиваются процессы определенные, например, атрофический гастрит с изменениями. А люди думают, что у них все в порядке», — объяснила она.

По словам диетолога, правильное питание — важнейшее составляющее здоровья, на которое влияет многое, в том числе стресс.

«Любой стресс нарушает микробиом, который отвечает за тот же иммунитет. Дальше кровообращение нарушается, спазмирование происходит и так далее. То есть здесь всё пищеварение нарушается, сразу застой, расслабление кишечника. Вся кровь перетекает сразу в органы, в конечности и мозг», — сказала Соломатина.

Она добавила, что на пищеварение влияет все, включая плохие привычки (курение, алкоголь).

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Российские ученые синтезировали антибиотик для борьбы с золотистым стафилококком
01 апреля 2025, 23:08

Фото: iStock/Pablo Gaston Velez

Российские ученые синтезировали антибиотик, который способен бороться с устойчивым к противомикробным препаратам золотистым стафилококком. Об этом сообщили в МФТИ. На доклинические исследования, в том числе на эксперименты на животных, уйдет примерно год.
«Мы исследовали группу веществ триазеноиндолов и выбрали из них наиболее действенную молекулу. Данные соединения применяются в качестве прототипов лекарств против туберкулеза, его возбудителя — микобактерии, поэтому это закономерный кандидат на использование в качестве антибиотика от стафилококка. Также известно, что они имеют антигрибковый эффект», — рассказал один из авторов работы, директор Физтех-школы МФТИ Денис Кузьмин в беседе с «Известиями».
В то же время ученые из Калифорнийского университета представили новый препарат DDL-90, который поможет серьезно восстанавливать двигательные функции после инсульта. Однако врач-невролог, ассистент кафедры Пироговского Университета Инна Филатова в разговоре с «Газетой.Ru» пояснила, что у препарата не хватает доказательной базы о его эффективности. По ее словам, одного клинического испытания на животных явно недостаточно.
«Поэтому для того, чтобы лекарственное средство себя положительно зарекомендовало, как мы все знаем, — оно должно пройти три этапа клинических испытаний на человеке. Поэтому на сегодняшний день говорить о перспективах применения DDL-920 для восстановления двигательных функций у человека после инсульта не представляется возможным», — поделилась врач.
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Врач перечислил симптомы микоплазменной пневмонии
Врач Иванов: микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем
01 апреля 2025, 23:01

Фото: iStock/Staras

Возбудители микоплазменной пневмонии передаются воздушно-капельным путем — при разговоре, чихании или кашле. Об этом заявил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. Однако, по его словам, вне живого организма микоплазмы быстро гибнут, потому через прикосновение к загрязненным предметам заразиться сложно.
«Симптомы микоплазменной пневмонии появляются постепенно, отчего болезнь больше напоминает простуду. Заболевший ощущает слабость, недомогание, головную боль, затем начинается лихорадка, присоединяется кашель», — поделился врач в беседе с RT.
Тем временем Заслуженный врач РФ, телеведущий Александр Мясников рассказал, что микоплазма — давно и хорошо известный возбудитель внебольничных пневмоний. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что ношение медицинских масок для защиты от этого возбудителя будет даже более эффективным способом, чем при эпидемии коронавируса.
«Вспышки инфекции часто случаются в местах плотного проживания людей — в студенческих общежитиях, казармах, школах. Зимой, в периоды таких вспышек, микоплазма может вызывать до 10% всех внебольничных пневмоний. Обычное, рутинное явление. Было, есть и будет», — заключил телеведущий.
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Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием
Психолог Горелова: гибкий график поможет в борьбе с профессиональным выгоранием
01 апреля 2025, 22:46

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Психолог Елена Горелова рассказала, что поможет справиться с профессиональным выгоранием. По ее словам, в борьбе с этим состоянием помогут гибкий график работы, программы наставничества, корпоративная поддержка, возможность заниматься спортом и улучшение рабочих условий.
В беседе с RuNews24.ru эксперт пояснила, что основными причинами профессионального выгорания являются перегрузка и высокий объем работы, отсутствие поддержки, монотонная однообразная деятельность и недостаточная компенсация потраченных сил.
«Современные реалии требуют от организаций адаптивности и внимания к благополучию сотрудников. Нужно создавать условия, в которых работники смогут эффективно выполнять свои обязанности, не рискуя своим физическим и психическим здоровьем. Возможно, именно это станет ключом к успешному будущему», — подчеркнула психолог.
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Терапевт раскрыла, как смена погоды может отразиться на здоровье
Терапевт Симонова: смена погоды может повысить давление и вызвать боли в спине
01 апреля 2025, 22:39

Фото: iStock/fizkes

Смена погодных условий может заметно отразиться на здоровье, в частности возможно повышение давления, боли в спине и пояснице, вызванные резким увеличением нагрузки при потеплении (к примеру, работой в огороде). Об этом рассказала врач-терапевт, врач-кардиолог компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. По ее словам, при длительной статичной работе в саду может обостряться варикоз.
«Смена погоды может послужить триггером для возникновения мигрени у людей, склонных к ней. Также для весеннего периода характерно развитие поллиноза — аллергической реакции организма на наличие в воздухе большого количества пыльцы. <…> Кроме того, у пациентов с бронхиальной астмой может произойти обострение заболевания на фоне контакта с пыльцой-аллергеном», — предупредила врач в беседе с RT.
В свою очередь нутрициолог Катерина Кузина поделилась советами, как укрепить иммунитет и общий тонус организма в весенний период. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт призвала добавить больше полезных жиров в рацион, сократить потребление сахара и употреблять больше овощей и фруктов. По ее словам, также крайне важно отказаться от вредных привычек — курения и тяги к вредной пище.
«Спорт — верный друг здорового иммунитета. Физические нагрузки помогают предотвратить застой крови, нормализуют давление, повышают общую выносливость и тонус организма, а также насыщают организм кислородом. Любой спорт благотворно влияет на иммунитет», — говорится в материале.
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