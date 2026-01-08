«Показывайте скорее!»: Регина Тодоренко опубликовала редкое фото с тремя сыновьями от Влада Топалова
Ведущая Тодоренко выложила редкое фото с тремя сыновьями от Топалова
Многодетная мама Регина Тодоренко опубликовала в личном блоге домашнее фото, на котором позирует вместе со всеми своими детьми.
На снимке телеведущая держит на руках младшего сына Фёдора, рядом лежит средний — Мирослав, а старший Михаил играет на полу. Третьего сына Тодоренко родила в сентябре в США. О её беременности стало известно ещё весной, но сама знаменитость долго не рассказывала о грядущем пополнении.
«Так, ну показывайте скорее картинки ваших зимних каникул», — обратилась теледива к своей аудитории.
Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко попыталась влезть в платье с выпускного.