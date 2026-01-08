SHOT: Певцу Владимиру Кузьмину понадобились врачи после концерта в Москве
Певцу Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, днем 70-летний артист выступил в клубе «Академ джаз», а сразу по завершении программы пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. На место вызвали медиков.
Отмечается, что на этот день у Кузьмина планировался еще один концерт, однако его решили отменить.
Журналисты также напоминают, что в 2024 году у исполнителя, находившегося дома в Москве, произошел приступ стенокардии. Тогда, как утверждается, он с трудом говорил и жаловался на боли в области сердца.
Читайте также: