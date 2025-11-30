«Пытаются выжить»: певица IOWA эмоционально высказалась о современных матерях

30 ноября 2025, 17:23

IOWA поддержала современных матерей и назвала их героинями

IOWA (Фото: Instagram* / @katya_iowa)

IOWA трогательно высказалась о значении Дня матери и о том, насколько сложную роль сегодня несут женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, материнство было и остаётся одной из самых непростых миссий — независимо от эпохи.





«Это день героинь! Огромное количество матерей пытаются выжить в этом мире… Даже девочки-блогеры пытаются и снимать, и воспитывать ребёнка. Сейчас другое время, время реализации. Думаю, мир понял, как мамам сложно, и будет сейчас им помогать», — отметила артистка во время премии инфлюенсеров «Блогема».