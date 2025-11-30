«Пытаются выжить»: певица IOWA эмоционально высказалась о современных матерях
IOWA поддержала современных матерей и назвала их героинями
IOWA трогательно высказалась о значении Дня матери и о том, насколько сложную роль сегодня несут женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, материнство было и остаётся одной из самых непростых миссий — независимо от эпохи.
«Это день героинь! Огромное количество матерей пытаются выжить в этом мире… Даже девочки-блогеры пытаются и снимать, и воспитывать ребёнка. Сейчас другое время, время реализации. Думаю, мир понял, как мамам сложно, и будет сейчас им помогать», — отметила артистка во время премии инфлюенсеров «Блогема».Ранее блогер Мария Погребняк отметила День матери тёплым поздравлением в соцсетях. В своём послании модель и общественный деятель обратилась ко всем мамам — и к тем, кто только недавно познал материнство, и к тем, чьи дети уже выросли.