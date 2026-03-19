Не самый удачный кейс: фирма Ксении Собчак проиграла суд по договору поставки
В бизнесе Ксении Собчак произошёл не самый приятный эпизод. Как выяснил «Звездач», компания ООО «Манила», связанная с ресторанным проектом телеведущей, проиграла судебное разбирательство.
Иск подало АО «Волгореченскрыбхоз» — спор касался ненадлежащего исполнения обязательств по договору поставки. В результате суд обязал компанию выплатить 63 681 рубль.
Сумма относительно небольшая, однако сам факт проигранного дела может говорить о возникших проблемах в операционных процессах бизнеса.
