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«Мы наркоманы до конца жизни»: Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху в распространении слухов

Борисова заявила, что Пьеха распускал слухи о ее наркозависимости
Дана Борисова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дана Борисова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова заявила, что певец Стас Пьеха распространял слухи о ее наркозависимости. Об этом она рассказала в беседе с ОСН, отметив, что вместе с артистом посещала одну и ту же анонимную группу для наркоманов.
«Дело в том, что мы со Стасом посещали одну анонимную группу для наркоманов, которая находится в центре Москвы. Я себе часто позволяла различные вольности, например, выходила в прямые эфиры в соцсетях, что запрещено. Потом меня выгнали. И сразу со стороны Пьехи поползли слухи о том, что я так и не избавилась от зависимости», — передает Общественная Служба Новостей слова телеведущей.
Борисова добавила, что все еще злится на Пьеху за то, что он распускал о ней слухи. При этом журналистка призналась, что они оба никогда не смогут до конца избавиться от наркозависимости.
«Мы вынуждены всю жизнь теперь лечиться, а это означает, что и я, и он наркоманы до конца жизни, просто в завязке», — заключила Борисова.
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#череп
Григорий Лепс и Леша Свик выпустили совместный трек
18 апреля 2025, 01:19

Фото: iStock/cookelma

Музыканты Григорий Лепс и Леша Свик записали совместный трек «Дайте надежду». Об этом рассказали сами исполнители в эфире Love Radio.
«Я пытаюсь донести до своих слушателей, что нужно поверить в себя, хотя бы крайний раз, чтобы что-то получилось. Это я говорю даже по своему личному опыту», — рассказал о песне Свик.

Лепс добавил, что ему очень понравились треки Леши, в связи с чем он и захотел записать куплет для совместной композиции с исполнителем. В скором времени ожидается выход клипа.

Ранее сообщалось о выходе совместной песни Ольги Бузовой и Надежды Бабкиной. Трек получил название Made in Russia ru.

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«Этот огненный шар на меня просто накатился»: Валерия рассказала о страсти с Пригожиным после 20 лет брака
Валерия рассказала о страсти с Пригожиным после 20 лет брака
18 апреля 2025, 01:01

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия уже 20 лет состоит в счастливом браке за продюсером Иосифом Пригожиным. Во время шоу «Натальная карта» артистка подробнее рассказала об их отношениях с супругом и о страсти, которая не угасла до сих пор.
«Натальная карта» является развлекательным шоу, в котором анализируется расположение звезд при рождении гостя и как это влияет на его жизнь. Валерия является по знаку зодиака Овном, в связи с чем ведущая Олеся Иванченко затронула сексуальную энергию певицы.

«Она активна, спортивна, мобильна. Валерия — активный тренер, а Иосиф — мячик с рожками. Я имею ввиду, что вы живчик! Она страстная, огненная, легко возбуждается, если вовремя спичку не поджечь, легко остывает. Момент терять нельзя. Страстная, горячая женщина», — цитирует Иванченко Starhit.

Валерия ответила на это так:

Конечно, без огня делать нечего. А когда два огня с обеих сторон, получается пожар. Важный ли это аспект в жизни? Мне кажется, для всех людей это достаточно важный аспект».

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Далее певица рассказала о том, как им с Иосифом удается сохранить страсть и не забывать про уважение друг друга. Как оказалось, Пригожин сразу зажег огонь в сердце Валерии.

«Так зажглось, что просто не надо было слов. Каким-то образом эта огненная волна, этот огненный шар на меня просто накатился. Я подумала: „Точно! Это тот человек, который мне нужен“. Я не описывала какие-то конкретные взаимодействия. Это была энергия, которая меня захватила».

Валерия заявила, что отношения постоянно трансформируются, поэтому паре важно сохранять уважение не только в быту, но и в работе. Залогом счастливой семейной жизни является учитывание интересов партнеров.

«Когда ты долго с человеком в браке, то, понятно, что отношения трансформируются, видоизменяются. Люди встретились. Да, любовь, огненный шар… Но через год этот же огонь спалил их дотла. У нас по-другому, потому что, помимо страсти, еще есть уважение и дружба настоящая, партнерство — и в работе, и помимо нее. <…> Всегда учитываются интересы в паре. В этом залог долгих семейных отношений».

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Спустя такое большое количество времени в паре до сих пор сохраняется романтика. Как пример, недавно Иосиф приготовил сюрприз Валерии в честь ее дня рождения. Звезде исполнилось 57 лет. Продюсер принес певице в постель торт со словами: «Доброе утро, зайка!».

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«Меня тоже били и насиловали»: Олеся Малибу опровергла слух о согласии Ковальчук на издевательство за деньги в Дубай
Модель Малибу: Мария Ковальчук не могла согласиться на издевательства в Дубай
17 апреля 2025, 18:25

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)

История модели-эскортницы Марии Ковальчук, найденной с многочисленными травмами на обочине дороги в Дубае, повергла в шок общество. Ходят слухи, что девушка добровольно согласилась на эту звездную вечеринку. А родственники Ковальчук предполагают, что она могла попасть в сексуальное рабство.
Модель, бывшая участница «Дома-2», звезда эротических журналов Олеся Малибу в беседе с «Радио 1» заявила, что слухи про Марию Ковальчук, добровольно согласившуюся на зверскую дубайскую вечеринку, где ее покалечили, являются провокацией женоненавистников.

«Это те, кто пропагандируют, что есть женщины-тарелочницы, что они шлюхи, шкуры — в соцсетях такие тренды создают. Всячески унижают женщин, будто им там зубы выбили, в рот покакали и пописали. Но на такое же невозможно добровольно согласиться», — прокомментировала модель.

По ее словам, Мария Ковальчук могла заработать деньги за обычный секс, а не за издевательства.

«Она красивая девушка, зачем ей это надо? Это просто нелогично. Согласиться на такие издевательства — это какая-то шизофрения или наркомания. А садисты есть, конечно, им нравится унижать и издеваться над женщинами. Только эскортницы сами знают, куда идут. Сколько раз меня били, насиловали, издевались», — поделилась Малибу.

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«Череп с трудом разглядеть»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров
«МК»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров и ретуши
17 апреля 2025, 18:18

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Певица Алла Пугачева прячет последствия операции по подтяжке лица с помощью ретуши и фильтров, предположила в беседе с «МК» пластический хирург Мадина Осман. По словам собеседницы, неровности проходят небыстро, учитывая возраст звезды, да и результат не всегда тот, на который рассчитывают пациенты.
«Все ее последние видео настолько отфотошоплены, что даже череп лица с трудом можно разглядеть. Скорее всего, с помощью ретуши и фильтров она прячет какие-то неровности, которые присутствуют на лице после многочисленных подтяжек», — высказалась Осман.
Сегодня Пугачева обратилась к фанатам и врагам после празднования 76-летия. Примадонна поблагодарила приехавших по случаю ее дня рождения друзей, греческих музыкантов и организаторов.

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*Запрещен в РФ
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Катя Гордон опровергла слухи о долге мужа Леры Кудрявцевой
17 апреля 2025, 18:15

Катя Гордон (Фото: ВКонтаке @katyagordon)

Сегодня в СМИ появилась информация, что супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, задолжал налоговой службе более двух миллионов рублей. Однако юрист и близкая подруга Леры, Катя Гордон, выступила с официальным опровержением этой новости. Об этом пишет «‎StarHit».
«Никаких задолженностей у хоккеиста Макарова нет и не было. Мы передали соответствующие подтверждения изданию и просим своевременно опубликовать информацию, что это является ошибкой, поскольку СМИ подхватили эту "новость"», — заявила Гордон.

Она уточнила, что у Игоря Макарова никогда не было торговой компании, а налоги за него, как и за всех действующих спортсменов, выплачивает его работодатель.

«Ни у ФНС, ни у приставов к Игорю вопросов нет. Его задолженность даже по коммунальным услугам равна нулю», — добавила юрист.

Гордон также предположила, что речь может идти о другом хоккеисте с фамилией Макаров из Казани, которому желают удачи в разрешении его проблем. Стоит отметить, что в это непростое время Лера Кудрявцева также столкнулась с личными трудностями. Она призналась, что у нее снова возникли проблемы с супругом, однако не стала вдаваться в подробности ситуации.

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