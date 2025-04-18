«Мы наркоманы до конца жизни»: Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху в распространении слухов

Дана Борисова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Телеведущая Дана Борисова заявила, что певец Стас Пьеха распространял слухи о ее наркозависимости. Об этом она рассказала в беседе с ОСН, отметив, что вместе с артистом посещала одну и ту же анонимную группу для наркоманов.
«Дело в том, что мы со Стасом посещали одну анонимную группу для наркоманов, которая находится в центре Москвы. Я себе часто позволяла различные вольности, например, выходила в прямые эфиры в соцсетях, что запрещено. Потом меня выгнали. И сразу со стороны Пьехи поползли слухи о том, что я так и не избавилась от зависимости», — передает Общественная Служба Новостей слова телеведущей.Борисова добавила, что все еще злится на Пьеху за то, что он распускал о ней слухи. При этом журналистка призналась, что они оба никогда не смогут до конца избавиться от наркозависимости.
«Мы вынуждены всю жизнь теперь лечиться, а это означает, что и я, и он наркоманы до конца жизни, просто в завязке», — заключила Борисова.Читайте также:
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