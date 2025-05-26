«Мы не дружим»: Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина после недавней встречи с Ольгой Бузовой рассказала, что не дружит с ведущей. Об этом стало известно после выхода нового выпуска шоу «Сокровища императора».
Бородина стала участницей проекта вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым. Встреча с ведущей шоу Ольгой Бузовой спровоцировала двух знаменитостей на диалог.
После колкой беседы уже за кадром Бородина поделилась — они с Бузовой никогда не были подругами.
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После колкой беседы уже за кадром Бородина поделилась — они с Бузовой никогда не были подругами.
«Мы не дружим, мы не приятельницы. Мы просто не общаемся. У Оли есть свой круг подруг — у меня свой. Но это проект Оли, и я приехала сюда. Не чувствую здесь как-то дискомфортно себя, от того, что она ведущая, а я — участница», — пояснила она.
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Екатерина Коршунова