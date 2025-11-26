Стала известна личность новой возлюбленной Дмитрия Диброва, с которой он летал на Бали
Телеведущий Дмитрий Дибров, который недавно пережил громкий развод с супругой Полиной, вновь обрел вторую половинку. По информации издания «СтарХит», 66-летний шоумен начал роман с нутрициологом.
Новой возлюбленной Диброва стала 43‑летняя Екатерина Гусева. Она давно знакома с бывшей женой телеведущего и раньше состояла в ее клубе. Роман между Дмитрием и Екатериной начался этой осенью, хотя они знакомы уже несколько лет, как утверждают источники из окружения шоумена.
Пара неоднократно появлялась вместе на закрытых мероприятиях, однако не демонстрировала свои чувства на публике. Недавно они вернулись с отдыха на Бали, где Дмитрий отмечал свой день рождения. Именно эта поездка привлекла внимание к личной жизни Диброва.
Екатерина Гусева имеет юридическое образование, окончив факультет права Высшей школы экономики. В настоящее время она работает нутрициологом и коучем, проводит онлайн-марафоны и развивает свой бренд здорового питания и кафе. Она также консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов на Рублевке.
Екатерина воспитывает троих детей. Ее старшей дочери Валентине 13 лет. После ее рождения в семье произошла трагедия — ушел из жизни отец девочки и супруг Екатерины. Позднее она родила сына Георгия, которому сейчас девять лет, и дочь Ксюшу, которой летом исполнится четыре года. Отношения с отцами младших детей не сложились, и Екатерина воспитывает их самостоятельно.
