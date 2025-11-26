Стала известна личность новой возлюбленной Дмитрия Диброва, с которой он летал на Бали

26 ноября 2025, 10:18

Новой пассией Диброва, с которой он летал на Бали, стала нутрициолог Катя Гусева

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущий Дмитрий Дибров, который недавно пережил громкий развод с супругой Полиной, вновь обрел вторую половинку. По информации издания «СтарХит», 66-летний шоумен начал роман с нутрициологом.