«Мы не подходим друг другу»: Александр Стриженов откровенно высказался о 39-летнем браке
Телеведущий Александр Стриженов поделился откровенными размышлениями о семейной жизни с супругой Екатериной. Пара вместе уже 39 лет.
По информации «КП», артист признал, что они с женой диаметрально противоположные личности. Свои отношения с Екатериной он описал не как идиллию, а как «вулкан страстей». Как утверждает телеведущий, ему бывает непросто находить общий язык с творческим человеком, чьи настроение и поведение могут меняться буквально на глазах.
«Живу с актрисой. В течение дня может быть восемь совершенно разных женщин. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу. Мы абсолютно противоположные люди. И поэтому вместе всю жизнь», — заявил Стриженов.Говоря о возможных конфликтах, он не стал их отрицать. По словам знаменитости, ссоры случаются ежедневно. При этом постоянные разногласия никак не влияют на прочность их семейных уз.