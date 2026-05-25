«Мы не подходим друг другу»: Александр Стриженов откровенно высказался о 39-летнем браке

25 мая 2026, 05:24

Стриженов рассказал, как уживается с «разными женщинами» в 39-летнем браке

Екатерина и Александр Стриженовы (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Телеведущий Александр Стриженов поделился откровенными размышлениями о семейной жизни с супругой Екатериной. Пара вместе уже 39 лет.





По информации «КП», артист признал, что они с женой диаметрально противоположные личности. Свои отношения с Екатериной он описал не как идиллию, а как «вулкан страстей». Как утверждает телеведущий, ему бывает непросто находить общий язык с творческим человеком, чьи настроение и поведение могут меняться буквально на глазах.



«Живу с актрисой. В течение дня может быть восемь совершенно разных женщин. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу. Мы абсолютно противоположные люди. И поэтому вместе всю жизнь», — заявил Стриженов.