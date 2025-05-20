Певица Диана Гурцкая пришла на могилу мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти

Диана Гурцкая (Фото: Instagram* @diana.gurtskaya.official)
Певица Диана Гурцкая посетила могилу супруга Петра Кучеренко в годовщину его смерти. Артистка в чёрном платье появилась на столичном Троекуровском кладбище, пишет StarHit.
Журналисты засняли, как Гурцкая в сопровождении сына Константина покидала участок, где покоится её муж. Также почтить память Петра пришли и другие его близкие, которые принесли много цветов.
Напомним, что Петра Кучеренко не стало 20 мая 2023 года после возвращения из рабочей поездки на Кубу. По пути в Москву ему стало плохо, поэтому было принято решение посадить самолёт в Минеральных Водах. Однако врачам не удалось реанимировать мужчину.
Гурцкая очень тяжело переживала смерть супруга. Она не смогла смириться с этим и даже винила себя за то, что не смогла быть с ним в последние минуты жизни.
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Напомним, что Петра Кучеренко не стало 20 мая 2023 года после возвращения из рабочей поездки на Кубу. По пути в Москву ему стало плохо, поэтому было принято решение посадить самолёт в Минеральных Водах. Однако врачам не удалось реанимировать мужчину.
Гурцкая очень тяжело переживала смерть супруга. Она не смогла смириться с этим и даже винила себя за то, что не смогла быть с ним в последние минуты жизни.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова