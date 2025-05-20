Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Певица Диана Гурцкая пришла на могилу мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти

Певица Диана Гурцкая пришла на могилу мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти

Диана Гурцкая (Фото: Instagram* @diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая (Фото: Instagram* @diana.gurtskaya.official)

Певица Диана Гурцкая посетила могилу супруга Петра Кучеренко в годовщину его смерти. Артистка в чёрном платье появилась на столичном Троекуровском кладбище, пишет StarHit.
Журналисты засняли, как Гурцкая в сопровождении сына Константина покидала участок, где покоится её муж. Также почтить память Петра пришли и другие его близкие, которые принесли много цветов.


Напомним, что Петра Кучеренко не стало 20 мая 2023 года после возвращения из рабочей поездки на Кубу. По пути в Москву ему стало плохо, поэтому было принято решение посадить самолёт в Минеральных Водах. Однако врачам не удалось реанимировать мужчину.

Гурцкая очень тяжело переживала смерть супруга. Она не смогла смириться с этим и даже винила себя за то, что не смогла быть с ним в последние минуты жизни.

Читайте также:

Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу

Борьба с раком, потеря любимого мужа и депрессивное состояние: где сейчас певица Диана Гурцкая

«Все вокруг рыдали, оплакивали меня»: Диане Гурцкой ставили диагноз «рак матки»

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#смерть
#участок
#певица
#память
#кладбище
#семья
От тяжелой болезни скончалась актриса сериалов «Склифосовский» и «Папины дочки»
Умерла актриса Наталья Пикула
20 мая 2025, 13:18

Наталья Пикула (Фото: кадр из сериала «Расплата»)

Умерла звезда отечественных сериалов Наталья Пикула, сообщил «АиФ» сценарист и друг покойной Илья Замешаев.
Сегодня стало известно о кончине 51-летней актрисы. Со слов ее семьи, она ушла из жизни в воскресенье, 18 мая. Близкие артистки заявили, что она боролась с тяжелой болезнью.

«Онкология. Не менее пяти лет борьбы», — обратил внимание Илья Замешаев.

Наталья Пикула появилась на свет 5 января 1974 года в Москве. Актриса училась в Московском институте современного искусства.

Артистка приняла участие в съемках 131 проекта. Впервые она появилась в кино в начале 1990-х, исполнив роль медсестры Елены в сериале «Горячев и другие». Потом Пикула сыграла проводницу в драме «Вор». Еще Наталья снималась в сериалах «Папины дочки», «Склифосовский», «След» и других.

Последнее появление артистки на экране было в 2021 году — она сыграла в мелодраме «Искренне Ваша».

Читайте также:

От сердечного приступа скончался телохранитель принцессы Дианы Ли Сансум

«Ушёл гений»: Цискаридзе прокомментировал смерть Григоровича

Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская
#смерть
#актриса
#кино
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я об этом мечтаю»: Подольская заявила о готовности ещё раз стать мамой
Певица Наталья Подольская призналась в желании родить третьего ребёнка
20 мая 2025, 13:10

Наталья Подольская (фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

Молодая жена Владимира Преснякова заявила о готовности ещё раз стать мамой. Сейчас Наталья Подольская и музыкант воспитывают восьмилетнего Артемия и четырёхлетнего Ивана.
Подольская много работает, однако она мечтает родить ещё одного ребёнка. Певица уверена, что у неё хватит сил на всё.

«Я об этом мечтаю. На самом деле бросать ничего-то и не надо и не придётся, я уже дважды через это проходила», – поделилась знаменитость в беседе с порталом «Леди Mail».
Наталья добавила, что работает в свободном графике, поэтому может сама решить, когда выделить время на детей, а когда отправиться на гастроли.

Напомним, что Подольская и Пресняков вместе уже 20 лет. Артистка называет супруга идеальным мужчиной.

«Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Я уверена, что мы с мужем – как раз две такие части одного целого, разделённые когда-то в прошлом. Потому что он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит», – отметила Подольская.
Читайте также:

Владимир Пресняков поздравил молодую избранницу с днем рождения

«Я прав всегда, но соглашаюсь с Валерией»: Пригожин сделал признание о жене, а Пресняков раскрыл, кто в семье главный

«Все, что связано с войной, вызывает у меня слезы»: Наталья Подольская рассказала о героях в своей семье

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#певица
#дети
#отношения
#любовь
#беременность
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса Светлана Немоляева призналась в угрозах утопить сына в туалете
20 мая 2025, 12:59

Светлана Немоляева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Светлана Немоляева откровенно рассказала, к каким жестоким методам прибегала во время воспитания единственного сына, актёра Александра Лазарева. Подробностями она поделилась в телешоу «Однажды…».
88-летняя звезда «Служебного романа» и «Гаража» призналась, что порой ей приходилось прибегать к насильственным методам. Однако в такие моменты она чувствовала своё бессилие.

«Он много времени проводил в туалете, это была комната наказаний. Когда он безобразничал, я вела его в туалет, открывала толчок, говорила, что сейчас засуну его туда и смою», – заявила Немоляева.
Также артистка угрожала вырвать сыну все волосы, когда он был совсем неуправляем.

При этом Немоляева отметила, её муж, отец Александра, никогда не поднимал руку на сына.

Читайте также:

88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце

«Стыдно ей, что она из России»: как живет Светлана Немоляева после сердечного приступа и что она думает о Галкине* и Хаматовой

Отмена спектаклей и «ковидный бокс»: что случилось с актрисой из «Служебного романа» Немоляевой

*признан Минюстом РФ иноагентом
#ребёнок
#воспитание
#актриса
#насилие
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мама Валерии с ужасом вспомнила о браке дочери с Шульгиным: «Жалею, что не поступила со своим зятем яро и жёстко»
Мама певицы Валерии с ужасом вспомнила о браке дочери с Александром Шульгиным
20 мая 2025, 12:47

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)

Валерия развелась с Александром Шульгиным более 20 лет назад. Однако и сама певица, и её родные вспоминают об этом браке как о страшном сне.
Именно в союзе с Шульгиным тогда ещё Алла Перфилова стала Валерией. Продюсер помог начинающей артистке заявить о себе на всю страну. Однако популярность стоила певице слишком дорого: Александр морально издевался над ней и её родными, избивал её, а позже стал поднимать руку и на троих детей, которых ему родила Валерия.

«Я оказался для него не той породы. Он начал поднимать на меня руку, когда мне было семь месяцев. Я априори не мог сделать ему ничего плохого. В годик меня уже отсылали к бабушке, от него подальше», – делился старший сын Артемий Шульгин.
Мама Валерии признаётся, что с содроганием вспоминает о том, через что пришлось пройти её дочери в отношениях с продюсером. Сейчас женщина очень жалеет, что вовремя не заставила дочь бросить его.

«Я очень жалею, что у неё нет ни сестры, ни брата, потому что я была занята своим образованием, работой, карьерой. Потом жалею, что яро и жёстко не поступила со своим зятем Шульгиным. Вот надо было сразу же сделать так, чтобы они расстались. А я всё: „Подождите“. Как бы не помешать, как бы не оказаться виноватой… Но всё становилось хуже. А теперь, я думаю, надо было сразу расходиться ей», – отметила Галина Николаевна в беседе с Арманом Давлетяровым.
Спустя десять лет постоянных побоев Валерии и её троим детям удалось сбежать к родителям. Позже она встретила Иосифа Пригожина, с которым нашла своё счастье.

Сейчас продюсер приходит в ярость от того, куда смотрели близкие Валерии в те страшные годы, поскольку на молодой женщине почти не было живого места.

«Валерия обращалась ко всем, и ей никто не помог – ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями. Вот если вы посмотрите „Песню года – 94“ или „…96“, не помню точно, то она там одной стороной поёт, потому что выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и чёрного цвета она была», – возмущается Пригожин, слова которого приводит StarHit.
В лице Пригожина дети певицы нашли хорошего отца, к которому относятся как к родному. Он, в свою очередь, любит их и всегда им помогает.

Читайте также:

Валерия и Пригожин назвали любимое место для отдыха

«Я прав всегда, но соглашаюсь с Валерией»: Пригожин сделал признание о жене, а Пресняков раскрыл, кто в семье главный

Шелковый потолок и шуба за миллион долларов: Валерия и Пригожин показали свою квартиру
#дети
#женщина
#счастье
#мама
#продюсер
#пригожин
#сын
#развод
#семья
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олег Шепс дал редкий комментарий о личной жизни: «Нужно ходить налево»
Олег Шепс: хорошо, когда рядом с возлюбленным чувствуешь себя свободно
20 мая 2025, 12:39

Олег Шепс (Фото: Инстаграм*@ shepsolegofficial)

Медиум Олег Шепс уже давно волнует сердца телезрительниц. Неудивительно, что поклонницы звезды давно пытаются узнать, свободно ли сердце Олега.
В свежем выпуске «Битвы экстрасенсов» Шепс дал редкий комментарий о личной жизни и заявил, что ему льстит внимание женщин.

Но на вопрос, есть ли у него дама сердца, Олег прямо отвечать не стал.

«Даже если ты в отношениях, твое сердце должно быть свободно. Это не говорит о том, что нужно ходить налево. Кайф, когда рядом с любимым человеком ты чувствуешь себя свободно», — обратил внимание медиум.

Помимо прочего, Шепс, как и многие звезды, не любит раскрывать подробности личной жизни.

Ранее медиум Олег Шепс признался, что ему пришлось давать показания в полиции. Он стал участником скандала с мошенниками, которые обманули людей на более чем 300 миллионов рублей.

Читайте также:

Певица Диана Гурцкая пришла на могилу мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти

«Удочерила в городе Клин»: поклонники засомневались в кровном родстве Лолиты Милявской и ее дочери Евы

«Год рождения Жанны»: сын Фриске и Шепелева получил именную баскетбольную форму с личным номером в честь умершей мамы

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#отношения
#любовь
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате