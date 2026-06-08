«Мы не разделяем детей»: Полина Диброва раскрыла, почему отказалась от алиментов

08 июня 2026, 16:11

Полина Диброва заявила, что не стала подавать документы на алименты

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Модель Полина Диброва в шоу «Звёзды сошлись» рассказала, что не стала официально подавать документы на алименты. Знаменитость пояснила: такой необходимости нет.





Вместе с бывшим мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым, Полина определила сумму, которая нужна на детей.



По её словам, экс-супруг взял на себя расходы на обучение, кружки и секции. Всё остальное Диброва оплачивает сама. Продукты и одежду она покупает вместе с новым избранником Романом Товстиком.

«Я выбрала себе мужчину, который может справиться с базовыми потребностями. Мы с Романом не разделяем детей. Если дети отправляются куда-то на прогулки, я вытаскиваю из своего кошелька деньги. Если меня дома нет, Роман ровно то же делает. Мы не разделяем наших детей. Бюджет у нас общий», — поделилась модель.