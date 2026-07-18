«Мы не все с этой планеты»: Глюкоза раскрыла смысл своего необычного образа на VK Fest

18 июля 2026, 22:11

Глюкоза объяснила, что её футуристичный образ стал отсылкой к новому альбому

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Глюкоза удивила гостей VK Fest эффектным футуристичным образом. Наталья появилась на фестивале с необычным гримом, создающим эффект «лысой» головы, из которой выглядывал лишь длинный белый хвост, а также в белом обруче, мини-шортах и топе. Об этом сообщает Super.





Необычный внешний вид сразу привлёк внимание поклонников и журналистов.

Отвечая на вопрос о значении своего образа, певица призналась, что он напрямую связан с её новым музыкальным проектом.





«Это такая причёска. Сегодня мой образ символизирует мой будущий альбом. Я думаю, что сегодня в нём есть много моментов, которые будут некой подсказкой о том, что я готовлю дальше», — рассказала артистка.

«Это означает, что мы не все с этой планеты. Что-то космическое. И какая-то своя аура, свой внутренний мир. То, чем я хочу поделиться в своей музыке», — объяснила певица.