«Ждать предложения годами не собираюсь»: Надя Сысоева рассказала о планах на свадьбу
Надя Сысоева поделилась подробностями личной жизни в беседе с корреспондентом Super на VK Fest. Актриса призналась, что её роман с Николаем развивается серьёзно: она уже познакомилась с его родителями и сумела выстроить с ними тёплые отношения.
Напомним, о романе пары впервые стало известно в марте этого года, когда были рассекречены их отношения. Сейчас влюблённые больше не скрывают свои чувства, регулярно появляются вместе на публике и делятся совместными фотографиями и видео в социальных сетях.
По словам Сысоевой, они уже обсуждают будущее и задумываются о свадьбе. Однако официального предложения руки и сердца Николай пока не сделал — пара решила дождаться подходящего момента.
При этом актриса призналась, что не готова слишком долго ждать следующего шага в отношениях. По её мнению, понять, подходит ли человек для создания семьи, можно довольно быстро.
«Мне требуется шесть–семь месяцев, чтобы понять, годится ли мужчина на роль мужа», — отметила Надя.Сысоева добавила, что не считает правильным откладывать решение на долгие годы.
«Ждать предложения годами я не собираюсь. Мне кажется, что за год уже вполне можно определиться», — поделилась актриса.По словам Нади, для неё важно, чтобы отношения развивались естественно, а решение о создании семьи было осознанным и взаимным. Пока пара наслаждается совместной жизнью и не торопит события, хотя планы на свадьбу уже постепенно начинают обсуждаться.