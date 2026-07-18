«Ждать предложения годами не собираюсь»: Надя Сысоева рассказала о планах на свадьбу

18 июля 2026, 21:58

Надя Сысоева призналась, что уже познакомилась с родителями избранника

Надя Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надя Сысоева поделилась подробностями личной жизни в беседе с корреспондентом Super на VK Fest. Актриса призналась, что её роман с Николаем развивается серьёзно: она уже познакомилась с его родителями и сумела выстроить с ними тёплые отношения.





Напомним, о романе пары впервые стало известно в марте этого года, когда были рассекречены их отношения. Сейчас влюблённые больше не скрывают свои чувства, регулярно появляются вместе на публике и делятся совместными фотографиями и видео в социальных сетях.



По словам Сысоевой, они уже обсуждают будущее и задумываются о свадьбе. Однако официального предложения руки и сердца Николай пока не сделал — пара решила дождаться подходящего момента.



При этом актриса призналась, что не готова слишком долго ждать следующего шага в отношениях. По её мнению, понять, подходит ли человек для создания семьи, можно довольно быстро.





«Мне требуется шесть–семь месяцев, чтобы понять, годится ли мужчина на роль мужа», — отметила Надя.

«Ждать предложения годами я не собираюсь. Мне кажется, что за год уже вполне можно определиться», — поделилась актриса.