«Мы не занимаемся этим»: Пригожин ответил Соседову на подозрения в самопиаре с Инстасамкой

27 июня 2025, 11:55

Продюсер Пригожин объявил, что обещал Инстасамке сотрудничество и сдержал слово

Иосиф Пригожин (Фото: Инстаграм* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин объявил, что обещал рэп-исполнительнице Инстасамке (Дарье Зотеевой) сотрудничество и в итоге сдержал свое слово.





Муж Валерии отметил, что не занимается самопиаром, в чем его заподозрил музыкальный критик Сергей Соседов.





«Я держу свое слово. Однажды я Даше кое-что пообещал, я свое слово держу. Поэтому, учитывая обещанное, мы реализовали эту историю. У нас нет никакого дуэта с Инстасамкой. Она просто принимала участие в трибьют-концерте Валерии, и мы делали это совместно с VK. Там принимали участие огромное количество артистов, Инстасамка в их числе. Какой самопиар? Мы не занимаемся этим», — признался Пригожин в беседе с NEWS.ru.