«Мы не занимаемся этим»: Пригожин ответил Соседову на подозрения в самопиаре с Инстасамкой
Продюсер Пригожин объявил, что обещал Инстасамке сотрудничество и сдержал слово
Продюсер Иосиф Пригожин объявил, что обещал рэп-исполнительнице Инстасамке (Дарье Зотеевой) сотрудничество и в итоге сдержал свое слово.
Муж Валерии отметил, что не занимается самопиаром, в чем его заподозрил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Я держу свое слово. Однажды я Даше кое-что пообещал, я свое слово держу. Поэтому, учитывая обещанное, мы реализовали эту историю. У нас нет никакого дуэта с Инстасамкой. Она просто принимала участие в трибьют-концерте Валерии, и мы делали это совместно с VK. Там принимали участие огромное количество артистов, Инстасамка в их числе. Какой самопиар? Мы не занимаемся этим», — признался Пригожин в беседе с NEWS.ru.
Со слов продюсера, у него и певицы достаточно пиара и им не нужны никакие дополнительные условия.
Супруг исполнительницы хита «Часики» уточнил, что Соседов является талантливым критиком, однако порой его могут дезинформировать. Пригожин добавил, что речь идет не о самопиаре с помощью Зотеевой, а лишь о коллаборации с рэп-исполнительницей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская