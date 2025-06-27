Эдуард Радзюкевич рассказал, возможно ли заменить Заворотнюк в ремейке «Няни»
Режиссер Радзюкевич: сложно найти замену такой актрисе, как Заворотнюк
Успех или провал ремейка комедийного ситкома «Моя прекрасная няня» трудно прогнозировать. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил режиссер Эдуард Радзюкевич.
По его словам, многое зависит от качества сценария.
«Что касается главной героини, вторую такую артистку сложно найти, если только с помощью искусственного интеллекта сделать», — отметил режиссер.
Ситком «Моя прекрасная няня» завоевал любовь зрителей в том числе потому, что был первым проектом подобного формата на российским телевидении, добавил Радзюкевич.
Ранее Олеся Иванченко высказалась о сравнениях с Анастасией Заворотнюк. Подробнее читайте в материале «Радио 1».