Эдуард Радзюкевич рассказал, возможно ли заменить Заворотнюк в ремейке «Няни»

27 июня 2025, 11:37

Режиссер Радзюкевич: сложно найти замену такой актрисе, как Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Успех или провал ремейка комедийного ситкома «Моя прекрасная няня» трудно прогнозировать. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил режиссер Эдуард Радзюкевич.





По его словам, многое зависит от качества сценария.





«Что касается главной героини, вторую такую артистку сложно найти, если только с помощью искусственного интеллекта сделать», — отметил режиссер.

