«Мы не знаем, сколько заработали на песне. Поэтому шубы у девочек искусственные»: папа Betsy о гонораре за «Сигма бой»

Мария Янковская и Betsy (фото: Telegram @betsy_girl)
Трек «Сигма бой» вышел в ноябре прошлого года и сразу же занял первые строчки чартов по всему миру, а ведь юным исполнительницам всего по 12 лет.
Betsy и Мария Янковская в один миг стали популярны и известны всему Интернету. Их песня взорвала мировые чарты, а выступления собирают толпы фанатов.
Юные звёзды стали участницами «Шоу Воли» на ТНТ. В студии девочки сразу же начали устанавливать свои правила. Так, например, они осудили второго ведущего Илью Соболева за несовременный подход.
Мария Янковская родилась в семье продюсера телеканал «СТС Kids». Девочка уже засветилась в качестве ведущей и побывала в группе ZU Rock Band.
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Юные звёзды стали участницами «Шоу Воли» на ТНТ. В студии девочки сразу же начали устанавливать свои правила. Так, например, они осудили второго ведущего Илью Соболева за несовременный подход.
«Ты молодёжь не понимаешь, потому что ты скуф!», – заявили девочки.Вместе с артистками пришёл папа Betsy и автор завирусившегося трека Михаил Чертищев. Он рассказал, что дуэт работает слаженно, однако популярная песня пока не принесла много заработка.
«У нас есть взаимопонимание. Если Betsy и Маша захотят сделать перерыв или просто устанут, мы спокойно к этому отнесемся, потому что у нас есть свои профессии, которыми мы продолжим заниматься. Мы пока не знаем, сколько мы заработали на песне – стриминги платят позже. Поэтому шубы у девочек пока искусственные», – пожаловался музыкант.Напомним, что для юных артисток это далеко не первая музыкальная работа. Ранее в Сети был популярен трек «Симпл Димпл Поп Ит Сквиш», который исполняла Betsy. Настоящее имя девочки – Светлана Чертищева. Она выросла в семье известно композитора, который написал саундтреки к множеству мультфильмов, в том числе «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Три богатыря на дальних берегах» и «Три богатыря. Ход конем».
Мария Янковская родилась в семье продюсера телеканал «СТС Kids». Девочка уже засветилась в качестве ведущей и побывала в группе ZU Rock Band.
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Анастасия Чинкова