«Мы не знаем, сколько заработали на песне. Поэтому шубы у девочек искусственные»: папа Betsy о гонораре за «Сигма бой»

Сестра Жанны Фриске вышла на связь после первого за 10 лет интервью Дмитрия Шепелева, в котором он откровенно рассказал о жизни и смерти артистки. В соцсетях Наталья Фриске опубликовала фото из аэропорта и самолёта, сообщив, что покинула Россию.