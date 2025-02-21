«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)
Исполнительница хита «Сигма бой» 11-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила в беседе с NEWS.ru, что не общается с одноклассниками из-за дискомфорта.
По ее словам, отношения с ровесниками не складываются, потому что она не имеет с ними общих интересов и редко бывает в школе — примерно два раза в неделю.
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«Вообще я со своим классом не сильно общалась все эти пять лет. Как-то так получилось, такой у нас класс, что у всех разные интересы и мне некомфортно общаться со своим классом, потому что они для меня другие. Это не свои люди, но зато я могу найти общий язык с более старшими ребятами», — поделилась артистка.Однако Чертищева подчеркнула, что никакого буллинга в ее адрес со стороны одноклассников нет.
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