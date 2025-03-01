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«У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона»: исполнительница «Сигма бой» Betsy высказалась о конкуренции

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница нашумевшего хита «Сигма бой» Betsy поделилась своим мнением о конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар. Певица не забыла указать на значительную разницу в числе прослушиваний с соперницами.
Как пишут Starhit, Betsy удалось стать международным феноменом и прославиться на весь мир. Несмотря на свой юный возраст, певица уже выступает на корпоративах, дает интервью и готовится к презентации альбома. Славу ей удалось обрести благодаря своему отцу, продюсеру и музыканту Михаилу Чертищеву, написавшему трек.

О конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар Betsy высказалась так:

«Я не считаю Милану Хаметову и Милану Стар своими конкурентками. У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона. Хотя по медийности мы на близком уровне».

«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy
«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy

В своем комментарии Betsy не забыла напомнить о том, что хит «Сигма бой» вошел в международные чарты и обогнал по прослушиваниям песни таких исполнительниц, как Кеша и Кэти Перри. При этом записать совместный трек с певицей уже хотят Doja Cat и Шон Пол. Легендарный ди-джей David Guetta предложил сделать ремикс на песню Betsy.

Несмотря на столь большую заинтересованность, отец Betsy Михаил Чертищев объяснил, что есть различные тонкости в сотрудничестве. По его словам, многие просто хотят заиметь права на творчество исполнительницы. В связи с этим юристы внимательно изучают каждое из предложений для выбора лучшего варианта.

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«Господи, помоги ему, пожалуйста»: Джастин Бибер сходит с ума на фоне скандала с P. Diddy
01 марта 2025, 04:30

Джастин Бибер (Фото: justinbieber)

Фанаты Джастина Бибера обеспокоились моральным состоянием своего кумира после скандала с P. Diddy. В деле репера музыкант находится в списке одной из жертв. Несмотря на появление ребенка, Бибер не смог справиться с давлением и общественность стала замечать странные особенности в поведении певца.
Как пишет Starhit, Джастин замкнулся в себе и начал тревожить фанатов странным поведением. Одним из поводов для переживаний стало опубликованное видео, на котором Бибер демонстративно курит в камеру и танцует с натянутой улыбкой. При этом недавно Бибер летел в самолете раздетый по пояс и читал реп о наркотическом опьянении.

«Это грустно! Даже ребенок не дает ему сил отказаться от наркотиков. Господи, помоги ему, пожалуйста»; «Что-то происходит с Джастином и это не к добру»; «Бедный. Ему нужна медицинская помощь», — пишут фанаты в комментариях.

Также появились слухи о появившихся проблемах в семье музыканта. Последний даже отписывался от аккаунта своей жены. Представители Бибера продолжают уверять общественность в том, что Джастин ведет здоровый образ жизни, а на личном фронте у него все хорошо.

«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае
«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае

Несмотря на это, переживания фанатов не утихли. Недавно Бибер посетил открытие магазина Хайли. На видео с мероприятия видно, как Джастин странно двигается и трогает себя. К тому же был отмечен пустой взгляд музыканта.

Джастин Бибер имел проблемы с алкоголем и наркотиками в 2014 году. Тогда он был пойман с запрещенными веществами в аэропорту. На фоне скандала с P. Diddy общественность стала винить в пристрастиях Бибера репера. Напомним, что последний обвиняется в насилии и торговле людьми. В числе жертв P. Diddy значится и Джастин.

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«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае
Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала 9-месячного сына после крещения в Дубае
28 февраля 2025, 23:19

Катя Жужа (Фото: Телеграм katyajuja1988)

В семье звезды «Дома-2» Кати Жужи и ее мужа, сына миллиардера, Артема Маркелова произошло радостное событие: их 9-месячный сын Лео прошёл таинство крещения. Не в православной церкви в России, а в Объединённых Арабских Эмиратах.
Недавно там же супруги отпраздновали пятилетнюю годовщину своей свадьбы, напоминает StarHit. Причём Артём устроил своей любимой жене настоящий сюрприз: он подготовил, организовал и, конечно, оплатил обряд их венчания, ничего не сказав об этом Кате. Конечно, и само таинство, и сюрприз удались на славу, денег отпрыск Валерия Маркелова не пожалел. Например, только одна ночь в люксовом отеле обошлась венчанным супругам в миллион рублей.

Теперь в Эмиратах прошло ещё одно торжество семьи — крещение маленького сына звезды «Дома-2» и её весьма обеспеченного мужа. Катя опубликовала серию фотографий, подписав: «Всем привет. Меня зовут Лео. Меня сегодня покрестили и со мной на фото мои любимые родители и мои крестные».

Пользователи Сети спорят, похож ли маленький Лео на братьев. Поклонники восхищаются тем, в какой идеальной форме поддерживает фигуру Катя, у которой четверо детей — дочь-подросток от первого брака и трое сыновей — от следующего союза с Маркеловым. Часто восторженные комментаторы отмечают, что Жужа со своей дочерью порой выглядят как сестры.

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#пользователи
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Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия
NYP: семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия для выяснения причин смерти
28 февраля 2025, 19:55

Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)

Причина смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг признана «неопределенной» из-за отказа ее семьи от вскрытия. Об этом информирует издание New York Post.
Согласно информации газеты, бюро судебно-медицинской экспертизы Манхэттен заявило об обязанности выполнить просьбу семьи в связи с требованиями законодательства штата Нью-Йорк о здравоохранении. Уточняется, что в результате был проведен лишь медицинский осмотр.

Напомним, в среду, 26 февраля, стало известно о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По данным СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени.

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Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени
28 февраля 2025, 18:59

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Филипп Киркоров и Лолита должны «лбы расшибать на концертах от поклонов народу», который дал им второй шанс после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Недавно стало известно, что Лолита Милявская и Филипп Киркоров помирились и публично признались, что больше не враждуют. Однако стало известно, что их ссора была лишь пиаром.

По мнению Соседова, Лолита и Филипп, которых только ленивый не осудил за участие в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, должны становиться на колени перед своим зрителем, чтобы их вернули обратно на сцену.

«Это вопиющий случай, когда артист, которого должны были еще вчера потащить на плаху, фактически казнить публично, позволяет себе дешевый пиар, причем заблаговременно согласованный с другим артистом, который оказался в таком же незавидном положении», — заявил Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что подобный пиар является частым явлением в шоу-бизнесе, однако действия Киркорова и Лолиты оправдывать не стал. По его словам, артисты, допустившие публичные ошибки, должны хотя бы делать вид, что жалеют о своем поступке. Но вместо этого они устраивают «грязные шоу».

При этом Соседов подчеркнул, что второй шанс оступившимся артистам выпал исключительно из-за любви и милости поклонников, и теперь они должны «лоб свой расшибать на концертах от поклонов перед народом».

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Ушла от мужа через два месяца после родов и встретила любовь на съемках «Светофора»: судьба актрисы Ольги Медынич
28 февраля 2025, 17:44

Ольга Медынич (Фото: Инстаграм* @medynich)

Десять лет назад актриса сделала решительный шаг, перевернувший всю ее дальнейшую жизнь: рассталась с мужем и переехала из Питера в Москву. Первые полгода с работой не клеилось, так что Ольга Медынич начала снимать скетчи, которые прославили ее в соцсетях.
Подробности о жизни артистки — в материале «Радио 1».

Биография


Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Ее родители были далеки от мира искусства, да и сама Ольга не горела желанием стать актрисой. В юном возрасте она заявила маме, что будет прокурором.

В школе Медынич училась плохо. С пятого класса девочка списывала все контрольные у одноклассников. Однажды на проверочной работе по химии вместо ответов на вопросы Ольга написала учительнице, которая плотно занималась внеурочной деятельностью, послание: мол, предмета она не знает, однако обещает принимать участие во всех мероприятиях. В результате ей поставили тройку, и с тех пор она была задействована в каждом празднике.

В 11-м классе отец записал дочь на курсы экономики, и Медынич стыдно было признаться, что в математике она совсем ничего не понимает.

«Передо мной сидела девушка, я ее похлопала по плечу и говорю: "Ты что-нибудь понимаешь?" Она обернулась: "Нет!" — "Давай уйдем". И мы все девять месяцев, сколько длились курсы, прогуляли. Девушку зовут Серафима Низовская… Она поделилась, что хочет поступать в театральный. Одной ей было страшно. Я пошла за компанию… В итоге мы вместе учились в театральной академии в Петербурге», — рассказала актриса в одном из интервью.

Ольга училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства на специальности «актриса театра кукол». Получив диплом, она была принята в труппу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, где проработала около десяти лет.

Карьера


Дебют Медынич в кино состоялся в 2004 году в сериале «Улицы разбитых фонарей — 6». Популярность пришла к артистке в 2006 году после выхода проекта «Женская лига». Он транслировался на канале ТНТ до 2011 года.

Популярность Ольги росла: благодаря смешным видео в интернете, где артистка высмеивала модные тренды, ее все чаще стали замечать. Роль в комедии «Жизнь впереди» актриса получила без проб — Карену Оганесяну так понравились ролики в блоге Медынич, что он позвал ее на площадку, отметив, что уже все о ней понял.

Затем ее все чаще стали приглашать в сериалы: «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова», «Катерина». Всего в фильмографии Ольги насчитывается более 60 работ. Однако знаковым для актрисы проектом стал «Светофор».

Личная жизнь


Первым мужем Ольги Медынич стал оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году артистка родила сына Дмитрия, однако спустя время пара разошлась.

Ольга Медынич с сыном (Фото: Инстаграм* @medynich)

«Думаю, если бы сын еще подрос, то я бы не ушла. Рвать надо в самый больной момент, поэтому я села и сказала мужу, что не надо дотягивать до того, когда мы начнем друг к другу плохо относиться», — рассказывала она.

В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.

«Много лет я сюда ездила на съемки. Было безумно тяжело играть спектакль в Питере, садиться в поезд, сниматься в Москве, потом опять садиться в поезд и ехать в Питер играть спектакль. У меня рекорд — шесть ночей без перерыва в поезде. В какой-то момент я перестала понимать, в каком городе нахожусь», — делилась Ольга.

Съемки в популярном сериале «Светофор» подарили Ольге любовь. В 2016 году она вышла замуж за актера Джемала Тетруашвили. Они во многом понимали друг друга, ведь оба пережили неудачные отношения и растили детей от первых браков. По словам Ольги, она оценит во втором муже щедрость и теплое отношение к Диме, который почти сразу окрестил отчима «мой Джемочка».

«У меня очень кайфовые мужики: сын и муж. Мы как-то разбредаемся и можем полдня не видеться. Мы по квартире шуршим, у нас нет криков. В молодости я была очень нетерпимая, пыталась мужчине что-то объяснить. Сейчас пришла к мнению, что семейная жизнь — не поле боя. Нужно, наоборот, этот баланс поддерживать. Только кто-то поплыл, допустим, нет настроения, ну ляг, обними и скажи, что все будет хорошо. Нужно, конечно, быть очень терпимым и уважительно относиться к партнеру. Это большая проверка для всех семей», — отмечает Медынич.

Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили (Фото: кадр из сериала «Светофор»)

Чем сейчас занимается Ольга Медынич


Сегодня Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Ее можно увидеть в постановках «В Бореньке чего-то нет» и «Взрослые игры». В 2023 году артистка снялась в проектах «Страсти по Матвею», «Волшебный участок», «Мастодонт», «Крутая перемена» и «Уставший».

В скором времени должны выйти следующие картины с участием актрисы: «Макрон», «Илия Муромец», «Шеф», «Кто быстрее?» и «Курьеры».

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