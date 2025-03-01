«У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона»: исполнительница «Сигма бой» Betsy высказалась о конкуренции

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)
Исполнительница нашумевшего хита «Сигма бой» Betsy поделилась своим мнением о конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар. Певица не забыла указать на значительную разницу в числе прослушиваний с соперницами.
Как пишут Starhit, Betsy удалось стать международным феноменом и прославиться на весь мир. Несмотря на свой юный возраст, певица уже выступает на корпоративах, дает интервью и готовится к презентации альбома. Славу ей удалось обрести благодаря своему отцу, продюсеру и музыканту Михаилу Чертищеву, написавшему трек.
О конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар Betsy высказалась так:
В своем комментарии Betsy не забыла напомнить о том, что хит «Сигма бой» вошел в международные чарты и обогнал по прослушиваниям песни таких исполнительниц, как Кеша и Кэти Перри. При этом записать совместный трек с певицей уже хотят Doja Cat и Шон Пол. Легендарный ди-джей David Guetta предложил сделать ремикс на песню Betsy.
Несмотря на столь большую заинтересованность, отец Betsy Михаил Чертищев объяснил, что есть различные тонкости в сотрудничестве. По его словам, многие просто хотят заиметь права на творчество исполнительницы. В связи с этим юристы внимательно изучают каждое из предложений для выбора лучшего варианта.
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О конкуренции с Миланой Хаметовой и Миланой Стар Betsy высказалась так:
«Я не считаю Милану Хаметову и Милану Стар своими конкурентками. У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона. Хотя по медийности мы на близком уровне».
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В своем комментарии Betsy не забыла напомнить о том, что хит «Сигма бой» вошел в международные чарты и обогнал по прослушиваниям песни таких исполнительниц, как Кеша и Кэти Перри. При этом записать совместный трек с певицей уже хотят Doja Cat и Шон Пол. Легендарный ди-джей David Guetta предложил сделать ремикс на песню Betsy.
Несмотря на столь большую заинтересованность, отец Betsy Михаил Чертищев объяснил, что есть различные тонкости в сотрудничестве. По его словам, многие просто хотят заиметь права на творчество исполнительницы. В связи с этим юристы внимательно изучают каждое из предложений для выбора лучшего варианта.
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Иван Мусатов