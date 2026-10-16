«Мы никогда не были подругами»: Наталия Медведева ответила на претензии Нади Сысоевой

16 октября 2026, 22:15

Медведева высказалась о Сысоевой и объяснила, почему они никогда не дружили

Наталия Медведева (Фото: Instagram* / @natalymedvedeva)

Наталия Медведева прокомментировала высказывания Нади Сысоевой, которая, по словам актрисы, называла её плохим человеком. Медведева подчеркнула, что между ними никогда не было близкой дружбы, а вместе они работали лишь непродолжительное время. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».