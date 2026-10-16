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«Мы никогда не были подругами»: Наталия Медведева ответила на претензии Нади Сысоевой

Медведева высказалась о Сысоевой и объяснила, почему они никогда не дружили
Наталия Медведева (Фото: Instagram* / @natalymedvedeva)

Наталия Медведева прокомментировала высказывания Нади Сысоевой, которая, по словам актрисы, называла её плохим человеком. Медведева подчеркнула, что между ними никогда не было близкой дружбы, а вместе они работали лишь непродолжительное время. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам Наталии, они могли изредка встречаться на съёмках различных шоу, но практически не общались за пределами рабочих проектов. При этом Медведева назвала Сысоеву ранимым и обидчивым человеком и предположила, что та могла болезненно воспринимать ситуации, когда её не выбирали или не уделяли ей внимания. Однако актриса считает странным, что из-за этого на неё навешивают негативные ярлыки.

Также Медведева вспомнила, как участницы поздравляли Надю с тем, что ей удалось выплатить ипотеку благодаря участию в игре. Кроме того, Наталия рассказала о шоу «Идеальное ограбление», где Сысоева не пригласила её присоединиться к коалиции с Оксаной Самойловой и Аланой Мамаевой.

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Софья Метелева

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