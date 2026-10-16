«Мы никогда не были подругами»: Наталия Медведева ответила на претензии Нади Сысоевой
Наталия Медведева прокомментировала высказывания Нади Сысоевой, которая, по словам актрисы, называла её плохим человеком. Медведева подчеркнула, что между ними никогда не было близкой дружбы, а вместе они работали лишь непродолжительное время. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Наталии, они могли изредка встречаться на съёмках различных шоу, но практически не общались за пределами рабочих проектов. При этом Медведева назвала Сысоеву ранимым и обидчивым человеком и предположила, что та могла болезненно воспринимать ситуации, когда её не выбирали или не уделяли ей внимания. Однако актриса считает странным, что из-за этого на неё навешивают негативные ярлыки.
Также Медведева вспомнила, как участницы поздравляли Надю с тем, что ей удалось выплатить ипотеку благодаря участию в игре. Кроме того, Наталия рассказала о шоу «Идеальное ограбление», где Сысоева не пригласила её присоединиться к коалиции с Оксаной Самойловой и Аланой Мамаевой.
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