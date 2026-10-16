Травма головы и новый этап заключения: P. Diddy сменил тюрьму на фоне слухов о конфликте

16 октября 2026, 21:58

Рэпера P. Diddy перевели в другую тюрьму после госпитализации

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

У рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, произошли новые перемены во время заключения. После госпитализации из-за травмы головы музыканта перевели из тюрьмы Fort Dix в другое федеральное учреждение — в Алленвуде, штат Пенсильвания. Как сообщает TMZ, там содержится около тысячи заключённых, тогда как в прежней тюрьме их было значительно больше. Официальные причины перевода не раскрываются.