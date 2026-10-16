Травма головы и новый этап заключения: P. Diddy сменил тюрьму на фоне слухов о конфликте
У рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, произошли новые перемены во время заключения. После госпитализации из-за травмы головы музыканта перевели из тюрьмы Fort Dix в другое федеральное учреждение — в Алленвуде, штат Пенсильвания. Как сообщает TMZ, там содержится около тысячи заключённых, тогда как в прежней тюрьме их было значительно больше. Официальные причины перевода не раскрываются.
Во время пребывания в Fort Dix Комбс неоднократно нарушал тюремные правила. Ему выносили взыскания за использование телефона и драки, а также дважды помещали в изолятор. Кроме того, рэпер лишился возможности посещать тюремный магазин на 400 дней, а за нарушения потерял 41 день сокращения срока за хорошее поведение.
Ранее также появлялись сообщения о якобы привилегированных условиях содержания музыканта. На этом фоне возникли слухи, что у него мог произойти конфликт с другим заключённым, который закончился травмой головы. Однако достоверного подтверждения этой версии нет, а связь предполагаемой драки с переводом официально не установлена.
Освобождение P. Diddy ожидается в 2028 году. Пока остаётся неизвестным, повлияет ли перевод в новое учреждение на условия его содержания или дальнейший срок заключения.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России