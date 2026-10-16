«Я начну говорить — всем не понравится»: Миронова пригрозила Гуфу после упоминания Navai

16 октября 2026, 21:41

Настя Миронова потребовала от Гуфа перестать обсуждать её отношения с Navai

Настя Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Настя Миронова резко отреагировала на слова рэпера Гуфа, который вновь упомянул её в контексте отношений с Navai. Девушка попросила артиста в соцсетях больше не затрагивать эту тему и намекнула, что может раскрыть подробности, которые понравятся далеко не всем.





Поводом для реакции стала публикация Гуфа с фотографией коллеги. Рэпер поддержал Navai на фоне последних новостей и вспомнил, как они с другом утешали музыканта после его расставания с Мироновой. Настя не оставила комментарий без ответа.





«Вы не могли бы перестать меня упоминать, а то я начну говорить и всем не понравится», — написала она.