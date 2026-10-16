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«Я начну говорить — всем не понравится»: Миронова пригрозила Гуфу после упоминания Navai

Настя Миронова потребовала от Гуфа перестать обсуждать её отношения с Navai
Настя Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Настя Миронова резко отреагировала на слова рэпера Гуфа, который вновь упомянул её в контексте отношений с Navai. Девушка попросила артиста в соцсетях больше не затрагивать эту тему и намекнула, что может раскрыть подробности, которые понравятся далеко не всем.



Поводом для реакции стала публикация Гуфа с фотографией коллеги. Рэпер поддержал Navai на фоне последних новостей и вспомнил, как они с другом утешали музыканта после его расставания с Мироновой. Настя не оставила комментарий без ответа.

«Вы не могли бы перестать меня упоминать, а то я начну говорить и всем не понравится», — написала она.
Что именно Миронова готова рассказать и на какие подробности намекает, пока неизвестно. Её комментарий лишь подогрел интерес к истории отношений с Navai и реакции рэперов на их расставание.

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Софья Метелева

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