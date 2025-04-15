«Я в завязке»: Лолита сделала неожиданное признание

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская в благодарственной речи на премии «VOICE: Главные лица» рассказала об отказе от употребления алкоголя. Видео с певицей опубликовано в Telegram-канале «Алёна, Блин!».
«Я не бухаю два года вообще! Я в завязке совсем, и поэтому я интересуюсь той жизнью, которой интересуется светская хроника. Я смотрю сериалы, которые мне нафиг не нужны... Я, правда, люблю всех, кто пришёл сюда», – заявила исполнительница.На премии Милявская одержала победу в номинации «Легенда шоу-бизнеса». Во время беседы с журналистами издания VOICE за кулисами певица призналась, что ситуация с массовой отменой её концертов не наладилась. При этом сейчас у неё нет времени на решение этого вопроса.
«У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание – прийти домой, сбросить каблуки и заснуть. Потому что у меня записи, съёмки, корпоративная работа. Это всё в моей жизни как было, так и есть», – отметила Лолита.Читайте также:
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Анастасия Чинкова