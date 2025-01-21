Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ушёл на СВО

Мария Шукшина и Макар Касаткин (фото: соцсети)
Семья Шукшиных практически перестала общаться с прессой, поэтому только сейчас выяснилось, что старший сын Марии Макар Касаткин ушёл на СВО несколько месяцев назад.
Телеведущий Андрей Малахов второй вечер подряд рассказывает о трагедии, которая произошла в знаменитой семье, – скончалась невестка Марии Шукшиной, экс-возлюбленная Макара Касаткина Фрейя Зильбер. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Девушка родила молодому человеку сына Марка, которого семья не принимала до теста ДНК, который подтвердил отцовство.
Поначалу Мария активно делилась с подписчиками тем, как растёт мальчик. Однако в последние два года она редко делится подробностями своей жизни: не говорит о внуке и сыне Макаре.
Малахов выяснил, что ещё весной прошлого года Макар уехал в зону СВО. Родная сестра молодого человека рассказала, что не видела его уже пять лет. С матерью Марией она также не общается, поэтому новость о том, что её брат уехал в зону боевых действий стала неожиданностью для девушки.
Неизвестно, где и в каких войсках служит Макар Касаткин. Напомним, что Мария Шукшина активно поддерживала начала СВО, заявляя, что идёт борьба за русскую идентичность и будущее страны.
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Поначалу Мария активно делилась с подписчиками тем, как растёт мальчик. Однако в последние два года она редко делится подробностями своей жизни: не говорит о внуке и сыне Макаре.
Малахов выяснил, что ещё весной прошлого года Макар уехал в зону СВО. Родная сестра молодого человека рассказала, что не видела его уже пять лет. С матерью Марией она также не общается, поэтому новость о том, что её брат уехал в зону боевых действий стала неожиданностью для девушки.
Неизвестно, где и в каких войсках служит Макар Касаткин. Напомним, что Мария Шукшина активно поддерживала начала СВО, заявляя, что идёт борьба за русскую идентичность и будущее страны.
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Анастасия Чинкова