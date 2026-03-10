«Мы очень разные»: Аглая Шиловская поделилась подробностями брака
Актриса Аглая Шиловская редко говорит о личной жизни, однако на этот раз сделала исключение и рассказала о браке с актёром Александром Устюговым. Об этом сообщает WomanHit.
По словам артистки, они с супругом сильно отличаются по характеру. Шиловская описывает себя как эмоционального и общительного человека, тогда как Устюгов, наоборот, более закрытый и спокойный.
Актриса призналась, что её муж может относиться к жизни очень расслабленно. Например, он способен в день вылета ещё не знать точного времени поездки или направления и при этом совершенно не переживать по этому поводу. Устюгов, по словам супруги, доверяет миру и часто держит телефон на беззвучном режиме.
Несмотря на различия в характерах, пара чувствует себя комфортно вместе. Супруги называют себя домашними людьми: они редко выбираются на светские мероприятия и предпочитают проводить время дома — смотреть фильмы и отдыхать.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России