«Мы очень разные»: Аглая Шиловская поделилась подробностями брака

10 марта 2026, 22:36

Аглая Шиловская рассказала о семейной жизни с Александром Устюговым

Аглая Шиловская (Фото: Instagram* / @aglaiashilovskaia)

Актриса Аглая Шиловская редко говорит о личной жизни, однако на этот раз сделала исключение и рассказала о браке с актёром Александром Устюговым. Об этом сообщает WomanHit.