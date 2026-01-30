«Мы очень разные»: Валерия Астапова рассказала о браке с SOCRAT
Валерия Астапова раскрыла секрет гармонии с мужем после семи лет отношений
Валерия Астапова впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни и откровенно рассказала о браке с музыкантом SOCRAT (настоящее имя — Кирилл Астапов). Об этом сообщает WomanHit.
Певица назвала их союз «любовью с первого взгляда», но отметила, что путь к взаимопониманию был непростым: пара поженилась спустя семь лет отношений.
Валерия поделилась, что они с Кириллом очень разные: она выросла в обеспеченной семье и привыкла получать желаемое, а он — в семье, где даже банан считался праздником. Эти различия порой приводили к серьёзным конфликтам, особенно в финансовых вопросах.
«Мы очень разные, как трактор и балерина», — добавила актриса, описывая контраст характеров супругов.