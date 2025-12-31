Долина выступила к россиянам с одним новогодним желанием
Певица Лариса Долина пожелала россиянам, чтобы Лошадь 2026 года не лягалась
Российская певица Лариса Долина в праздничном спецвыпуске юмористического шоу «Кстати» на VK Video поделилась новогодним пожеланием.
После музыкального номера она ненадолго задержалась на сцене и обратилась к зрителям с короткой фразой.
«Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается!» — пожелала исполнительница.Уточняется, что появление артистки в новогодней программе стало неожиданным сюрпризом для аудитории.
Перед этим стало известно, что суд обязал девяти дропперов выплатить Долиной почти 49 млн рублей.