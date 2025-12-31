Долина выступила к россиянам с одним новогодним желанием

31 декабря 2025, 17:22

Певица Лариса Долина пожелала россиянам, чтобы Лошадь 2026 года не лягалась

Лариса Долина (Фото: Instagram*/larisa.dolina.official)

Российская певица Лариса Долина в праздничном спецвыпуске юмористического шоу «Кстати» на VK Video поделилась новогодним пожеланием.





После музыкального номера она ненадолго задержалась на сцене и обратилась к зрителям с короткой фразой.





«Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается!» — пожелала исполнительница.