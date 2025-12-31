«Не стало моего ангела»: У Лизы Арзамасовой умерла бабушка
У актрисы Лизы Арзамасовой умерла бабушка
В семье Лизы Арзамасовой произошло несчастье — актриса сообщила о смерти бабушки.
Печальной новостью звезда «Папиных дочек» поделилась в личном блоге в запрещённой соцсети. Она опубликовала архивное фото бабушки с дедушкой и сопроводила его трогательной подписью.
«Сегодня не стало моего ангела, моей прекрасной бабушки… Не выразить грусть словами», — написала артистка.
Также актриса рассказала, что её бабуля и дедом прожили вместе 65 лет. Подписчики выразили Лизе соболезнования и оставили слова поддержки в комментариях.