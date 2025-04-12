«Абсолютно культовый персонаж»: Лолита Милявская высказалась о Паше Технике

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита Милявская заявила, что умерший рэпер Паша Техник не берег себя и свой талант. Артистка считает, что при подобном образе жизни он не мог прожить долго. Ее процитировал журнал Voice.
Скончавшегося в Таиланде рэпера Пашу похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе 11 апреля. Простаиться с Пашей пришли, по оценке его директора Марка Яровного, порядка восьми тысяч человек. Многие фанаты музыканта плакали, провожая Техника в последний путь. Кадры с похорон, появившиеся в Сети, не смогли оставить равнодушной и Лолиту.
Лолита выразила мнение, что рэпер при подобном образе жизни не мог прожить долго. Она назвала смерть Паши «закономерным финалом» одаренного Богом человека, который не берег себя.
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«Для многих он абсолютно культовый персонаж. Но не в смысле поведения, наверное, последних лет его жизни, на которое я тоже попадала в интернете, а, наверное, той музыки, которой он занимался», — призналась певица.
Лолита выразила мнение, что рэпер при подобном образе жизни не мог прожить долго. Она назвала смерть Паши «закономерным финалом» одаренного Богом человека, который не берег себя.
«Это их личный выбор, и они могут ни в грош не ставить этот талант», — обратила внимание Милявская за кулисами симфонического шоу «Авторадио. Классика. Дуэты», которое прошло в Государственном Кремлевском дворце.
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Ольга Енгалычева