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«Мы остановили обиды»: новый худрук «Ленкома» сообщил о возвращении в театр Дмитрия Певцова и Александры Захаровой

Александра Захарова (фото: Telegram @alexandrazakharova_official)

Александра Захарова (фото: Telegram @alexandrazakharova_official)

Дмитрий Певцов и Александра Захарова в скором времени снова выйдут на сцену «Театра Ленком». Художественный руководитель Владимир Панков сообщил, что ему удалось договориться с актёрами.
Отмечается, что после возвращения в театр Певцов сыграет в спектакле «Юнона и Авось», а Захарова – в постановке «Вишнёвый сад».

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы разговариваем о многом, каждого я слушаю, мы беседуем и настраиваем друг на друга позитивные эмоции», – заверил Панков.
Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)

В беседе с ТАСС худрук назвал разговор с Захаровой искренним и трепетным. Им удалось остановить все обиды и договориться о дальнейшей работе.

Певцов накануне прокомментировал возвращение в родной «Ленком». Он подчеркнул, что Панков лично попросил его об этом.

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#театр
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#карьера
#спектакль
#шоу-бизнес
Сын Михаила Круга рассекретил отношения с девушкой, которую выбрал на шоу «Давай поженимся!»
22 февраля 2025, 14:04

Александр Круг (фото: Telegram @sashavorobev)

Сын Михаила Круга был одним из самых ярких участников проекта «Новая Фабрика звезд». В прошлом году он признался, что безумно любил одну девушку, но они расстались.
После Александр Круг нашёл новую избранницу, но и эти отношения потерпели крах. В июле 2024 года он рассказывал, что они не сошлись характерами, к тому же, оба были нацелены на построение карьеры.

Тогда 22-летний певец решил принять участие в программе «Давай поженимся!», куда пришёл вместе с мамой Ириной Круг в конце декабря прошлого года.

В итоге на шоу Александр выбрал 22-летнюю Ульяну Сытинову, которая работает стилистом. Девушка рассказала, что ранее состояла в отношениях, но молодой человек плохо относился к ней и жил за её счёт.

Выяснилось, что сын Михаила Круга смог после участия в программе построить отношения с Ульяной. Накануне певец в личном блоге опубликовал видео, на котором прижимает избранницу к себе, а она его нежно целует. Тот же ролик представила у себя в блоге Сытинова.

Один из поклонников Александра раскритиковал видео, заявив, что его отец никогда бы не выложил такой ролик. Однако другие пользователи поспешили защитить молодого человека.

«В что такого в этом видео? Разврат? Пошлость? Обнаженка? Насилие? Я просто посмотрела видео и порадовалась. Даже не задумалась ни о чем плохом. Что за умение находить гадости в радостях других людей», «Отец бы порадовался за сына и за его выбор», «Во-первых, они молодые люди и им хочется красивых образов, видео и фото. Во-вторых, его отец тоже очень много и фотографировался и снимался на камеру со своей красавицей Ириной, изучите архивы», – написали поклонники.
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Сын Дмитрия Тарасова проболтался, что папа бывает с ним строг: «Дал по жопе»
22 февраля 2025, 13:42

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (фото: Instagram* kostenko.94)

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко воспитывают четверых детей. В своих соцсетях они транслируют любовь и взаимопонимание. Но так ли это на самом деле?
Многие пользователи обвиняют семью в игре на публику, поскольку пара демонстрирует только идеальные кадры, в том числе с детьми, которым в силу возраста не свойственно вести себя исключительно прилежно.

Но всё же Костенко и Тарасов внимательно относятся к воспитанию и развитию детей. Дочери Милана и Ева сами изъявили желание заниматься художественной гимнастикой. Родители поначалу были против, понимая, как жесток мир большого спорта, но всё же согласились на уговоры девочек. К слову, Милана и Ева делают большие успехи – они уже ездили на международные соревнования, где заняли призовые места.

Сын Лёша с недавнего времени начал заниматься футболом. Дмитрий много времени уделяет воспитанию сына, однако недавно мальчик проболтался о не самом хорошем методе, к которому, судя по всему, прибегает его отец.

В преддверии Дня защитника Отечества Лёша принёс из детсада поделку для папы – разукрашенный галстук с ответами на вопросы.

«Давай вместе прочитаем, что здесь написано. Моего папу зовут Дима. Мой папа любит играть. И у моего папы хорошо получается… Что ты ответил? Кушать? Нам было весело с папой, когда мы играли. Мне нравится, когда мы с папой считаем деньги. Я люблю моего папу, потому что мы друзья», – прочёл Дмитрий.
Тарасов поспешил похвалить сына, но в ответ мальчик заявил: «Мне папа дал по жопе». Дмитрий и Анастасия засмеялись и не стали акцентировать на этом внимание.

Неизвестно, действительно ли в семье практикуются такие методы воспитания или Лёша просто так сказал это. Но, ни для кого не секрет, что дыма без огня не бывает.

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Делила подиум с Синди Кроуфорд, крутила роман с Павлом Волей и тайно вышла замуж за бизнесмена: карьерный путь Марии Кравцовой
22 февраля 2025, 13:35

Мария Кравцова (Фото: Инстаграм* @marikakravtsova)

Блогер и телеведущая Мария Кравцова под псевдонимом МариКа долгое время не сходила со страниц светской хроники. Она реализовала себя в модельном бизнесе, снималась в кино, работала телеведущей, дизайнером и вела блог. 22 февраля Кравцова отмечает 40-летие. Как МариКа построила успешную карьеру и сыграла тайную свадьбу с бизнесменом в Италии — в материале «Радио 1».

Биография Марии Кравцовой

Мария Кравцова появилась на свет 22 февраля 1985 года в Москве. В трехлетнем возрасте она пережила развод родителей. Папа ушел из семьи, а мама решила повременить со свиданиями и начала вкладывать все силы в дочку. Кем только она не работала, чтобы обеспечить Марию: парикмахер, медсестра, служащая в райисполкоме, — подобная нагрузка серьезно подпортила здоровье женщины. Взяв пример с мамы, Кравцова с малолетства старалась быть многосторонней личностью. Девочка ходила в студии танца, занималась в музыкальной школе, обучалась рисованию и выжиганию.

Мария Кравцова (Фото: Инстаграм* @marikakravtsova)

Модельная карьера Кравцовой

Мария всегда мечтала дефилировать по подиуму в ярких нарядах. Мама девочки поддержала 13-летнюю дочку в этом стремлении и повела ее на кастинг в школу моделей Вячеслава Зайцева.

Начало модельного пути было довольно тяжелым: Кравцова с раннего утра занимала очереди в агентство, чтобы стать первой, но приходили более опытные и известные модели и отталкивали девочку в самый конец очереди. Та вынуждено стояла еще несколько часов. Потом Марию ждали изнурительные многочасовые съемки. Однако усилия принесли свои плоды. В 2001 году Мария получила титул «Вице-мисс Москва» и после этого ее начали замечать и приглашать не только российские, но и зарубежные агентства. В 2002 году Кравцову номинировали на престижную премию «Овация» в категории «Лучшая модель».

Спустя некоторое время Мария стала зарабатывать больше своей мамы и сотрудничала с крупными московскими модельными агентствами: «President», «Red Stars», «Modus Vivendis». Ни один модный показ не проходил без Кравцовой. Она делила подиум со многими легендами модельного бизнеса, в числе которых были Адриана Лима, Стефани Сеймур, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста.

Мария Кравцова (Фото: кадр из клипа Руки Вверх! «18 мне уже»)

Актриса на ТВ

В студенческие годы Кравцова снялась в нескольких рекламных роликах от известных брендов, а еще в клипе Сергея Жукова «18 мне уже». В 2005 году Мария стала ведущей музыкальной программы «MTV Euro Top 20». Она успешно зарекомендовала себя в качестве телеведущей под псевдонимом МариКа — впоследствии девушка вела такие шоу, как «Гид по стилю», «Пятеро в отрыве», «Ночной флирт», «Элементарный секс», «Бабий бунт», «Шопоголик», «Танцы без правил» и многие другие.

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Фильмы с Кравцовой

Испытав удовольствие от игры на камеру, Кравцова решила попробовать себя в актерстве. Марию позвали на эпизодические роли в сериалы «Каменская», «Клуб», «Остров везения», а также в картины «Самый лучший фильм» и «8 первых свиданий».

Актерская деятельность не принесла такой ошеломительной славы, как модельный бизнес, и девушка перешла в новую сферу — она решила работать дизайнером, стать законодателем мод, а не просто демонстрировать чужие творения. В конце 2007 года Мария запустила свой персональный бренд «Masha Kravtsova», а уже в 2008 году в продаже появилась линия модной одежды весна-лето, под ярким названием «Да… Да… Да… Еще!».

Мария Кравцова (Фото: кадр из фильма «Остров везения»)

Личная жизнь Марии Кравцовой

Личная жизнь Марии долгое время не сходила со страниц журналов. У Кравцовой весьма бурный, веселый характер, она быстро влюбляется, но не любит говорить о своей личной жизни.

Первым известным возлюбленным Марики был хоккеист Павел Буре. Пара была вместе недолго, но даже сейчас Мария не любит поднимать эту тему.

Второй партнером девушки стал комедийный ведущий Павел Воля. Встретились они на съемках одной из передач Comedy Club. Резидент с особой нежностью относился к своей девушке. Их роман продлился несколько лет, влюбленные жили в гражданском браке. В какой-то момент они разошлись, но до сих пор поддерживают приятельские отношения.

В 2012 году Мария шокировала общественность известием о скорой свадьбе. Оказалось, что жених модели — бизнесмен по имени Сергей. Пара тайно поженилась в Италии. Спустя два года в семье появился малыш Аким. В 2016 году Мария родила дочку Веру.

Мария Кравцова (Фото: Инстаграм* @marikakravtsova)

Блог «МариКа»

В творческой биографии Кравцовой не последнее место занимало ведение собственного блога.

Мария делилась с подписчиками особенностями приготовления блюд на странице «Кухня Марики. Счастливые рецепты» в Инстаграме* и написала «Книгу красивых рецептов». В то же время модель разработала омолаживающий онлайн-курс «Красота на острие вилки», который позволял девушкам добиться желаемой фигуры.

Спустя некоторое время увлечение кулинарией переросло в проект по разработке полезного дневного меню D-Light — клиент получал всю еду на день с утра и разогревал ее в течение дня. В этом деле Марии помогали шеф-повар и диетологи.

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Мария Кравцова сейчас

В настоящее время Кравцова уделяет время семье и всему, что ей приносит удовольствие: это и модельный бизнес, дизайн одежды и интерьера, телепроекты, озвучка мультфильмов, актерство.

Мария еще работает над проектом D-Light. Еще разбирающуюся в моде девушку приглашают на соответствующие мероприятия. Весной 2023-го она вошла в число гостей на старте круизной коллекции Юлии Яниной. В августе Кравцова продемонстрировала кулинарные навыки на светском завтраке в ресторане She с Ксенией Собчак, Ириной Зарьковой и Анной Цукановой-Котт. Звезды обсудили уникальные рецепты и нюансы здорового питания. Тогда Мария выступила как эксперт.

Мария часто путешествует и делится кадрами из поездок со своими подписчиками.

«Жить надо так, чтобы в первую очередь люди спрашивали не «Как ты?», а «Где ты?»», — написала Кравцова о своем недавнем визите в Абу-Даби.

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Ольге Будиной — 50: Как звезда кино пережила предательство мужа и боролась за жизнь сына
22 февраля 2025, 13:22

Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)

Российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Будина 22 февраля отмечает свое 50-летие. О творческом пути и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Биография Ольги Будиной


Будущая актриса появилась на свет 22 февраля 1975 года в Москве. Родители не имели отношения к сфере искусства. Отец, Александр Сергеевич, был специалистом по электричеству, а мать, Лидия Игнатьевна, занималась бухгалтерским учётом. В детстве Ольга Будина занималась музыкой. Она играла на аккордеоне, затем перешла на фортепиано и вскоре освоила клавишные синтезаторы и начала петь.

После окончания школы она намеревалась поступить в Гнесинское училище, но случайно наткнулась на Щукинское и решила попробовать свои силы на прослушивании. Удивив комиссию своими выступлениями, включая чтение стихотворения на испанском, она получила самые высокие оценки.

На четвёртом курсе в 1996 году Ольга впервые попробовала себя в кино. Режиссёр Глеб Панфилов пригласил её на одну из ключевых ролей — дочери императора Николая II, великой княжны Анастасии — в свой фильм «Романовы. Венценосная семья».


Фильмы с Ольгой Будиной


Ольга Будина (Фото: скриншот т/c «Граница. Таёжный роман»)

Популярность актрисе принесла работа в телесериале «Граница. Таёжный роман», вышедшем в 2000 году. В этом проекте она исполнила ключевую роль Марины — супруги офицера, которая влюбляется в его сослуживца.

После того как сериал стал популярным, режиссёры начали активно предлагать Ольге сотрудничество. Вслед за ним появились «Даун Хаус», «Железнодорожный романс», «Идиот», «Радости и печали маленького лорда», «Баязет» и «Московская сага». В 2006 году актриса исполнила роль второй супруги Иосифа Сталина, Надежды Аллилуевой, в телевизионном сериале «Жена Сталина».

В 2010 году она снялась в фильмах «Сердце матери» и «Земский доктор», которые принесли ей широкую популярность. В 2013 году актриса исполнила роль в картине «Эйнштейн. Теория любви», а в 2016 году зрители увидели её в фильме «Тайна кумира». В 2018 году Будина приняла участие в проекте «Каинова печать», а в 2020 году вышел фильм «Презумпция невиновности». Всего в фильмографии актрисы насчитывается более 25 ролей.


Актриса на ТВ


Ольга Будина (Фото: скриншот т/c «Идиот»)

Ольга Будина оказалась не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. В 2008 году она начала свою работу на телевидении в качестве одной из ведущих рубрики «Звёздный час» в утреннем эфире телеканала «Россия 1». Эта программа быстро завоевала популярность благодаря интересным интервью с известными личностями и актуальным темам, и Будина внесла в неё свой уникальный стиль и обаяние.

В 2010 году Ольга стала ведущей программы «Добрый вечер, Москва!» на канале ТВЦ. А с 2012 по 2014 годы Будина была соведущей программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В этом проекте она работала в команде с другими известными телеведущими, обсуждая важные темы, касающиеся здоровья, семейных отношений и социальной жизни.


Личная жизнь Ольги Будиной


Единственный брак Ольги Будиной был с бизнесменом Александром Наумовым. Пара познакомилась, когда ей было 28 лет, ему — 39. Они поженились в 2004 году и спустя несколько месяцев родили сына Наума.

«И я увидела — я ему нужна, он меня любит и всячески пытается заботиться обо мне. Я поверила, что влюбляюсь, успокаиваюсь и начинаю ждать прекрасного будущего», — об отношениях с супругом Будина в своей книге «Говорящая беременность».

Чтобы стать идеальной супругой и заботливой матерью, Ольга решила временно отказаться от своей творческой деятельности и полностью посвятить себя семье. Но брак с бизнесменом Наумовым совсем не оправдал ожиданий актрисы. Проблемы начались после появления сына. Мальчик родился недоношенным и очень слабым. Врачи говорили, что будет чудом, если он начнет ходить и говорить.

В то время как Ольга отчаянно боролась за жизнь своего ребёнка, её муж был занят делами и не проявлял никакого интереса к состоянию сына. Когда Науму исполнилось 9 месяцев, Будина решила перебраться к родителям. В 2006 году Ольга и Александр развелись официально. Уходя, Александр забрал даже золотые украшения, которые когда-то дарил ей. Супруг покинул её, оставив с двухлетним ребёнком и без средств к существованию, ведь она тогда не работала. Ольга, оказавшись в положении матери-одиночки, была вынуждена немедленно вернуться к своей актёрской профессии, чтобы обеспечить себя и сына.


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Общественная деятельность


Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)

В 2010 году известная актриса создала благотворительную организацию «Обереги Будущее», которая оказывает поддержку детям, оставшимся без попечения родителей. Артистка регулярно посещала детские дома и приюты, передавала им одежду и игрушки, а также устраивала концерты. Были моменты, когда Ольга пропадала из вида на несколько месяцев и всецело отдавала себя проблемам детей.

Актрису очень беспокоила судьба оставленных детей, и она решила взять под свою опеку талантливого молодого человека из Адыгеи. Ольга приглашала его в Москву на праздники, показывала театры и стремилась поддержать его в учебе. Однако вскоре выяснилось, что парень неискренен и использует её доброту в своих интересах.

«Мне стало очень грустно. Получается, есть богатая актриса, которая позволяет Саше путешествовать, хорошо жить. При этом он отказался поступать в академию МЧС, заявил, что не хочет уезжать из родного города. Но мне показалось, что ему просто лень. У нас состоялся жесткий разговор. Я сказала, что буду ему помогать, но если он будет учиться, заниматься, стараться, проявит силу воли. На другие условия я идти не готова. А если он хочет топтаться на месте, то это без меня. Халявы не будет!», — делилась Ольга в программе «Секрет на миллион».

Александр предпочел не прилагать усилий по улучшению своей жизни и остался в родном городе.

Ольга Будина сейчас


Ольга Будина (Фото: Телеграмм@olga_budina)

Со временем Будина окончательно утратила интерес к кинематографу. Многие современные режиссёры, по её мнению, создают произведения, которые она характеризует ширпотребом. Артистка полагает, что в современном кинопроизводстве преобладают бизнесмены, а не творцы. Последняя киноработа с участием Ольги была представлена зрителям в 2018 году. В настоящее время актриса посвящает всё своё время благотворительности, оказывая поддержку детям из детских домов и многодетным семьям, а также выступает в роли куратора фестиваля любительских семейных театров.

С началом специальной военной операции на Украине Будина инициировала проект «Белгородские хроники» в социальных сетях. В рамках проекта был создан многосерийный документальный фильм «Иди за мной», посвящённый жизни простых людей в Белгородской области.

Интересные факты


  • Принимая участие в работе над фильмом «Романовы: царская семья», Ольге Будиной пришлось расстаться с волосами. В истории рассказывается о том, как царевич Алексей заболел корью и начал стремительно терять волосы. Чтобы скрыть это, его постригли налысо. А его сёстры, в знак солидарности, тоже решили расстаться со своими длинными локонами. Внезапно в кадре появился парикмахер и начал стричь героиню. Ольга не смогла сдержать слёз. Именно такой реакции и добивался режиссёр, чтобы сцена выглядела правдоподобно.
  • По мнению Будиной, лучшая роль в её карьере — Аглая Епанчина из произведения Достоевского. За нее артистка была выдвинута на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
  • Актриса с сыном некоторое время жили в Испании. В 2019 году они вернулись в Россию, осознав, что их место — на Родине, где традиционные ценности соответствуют их убеждениям. Будина стала свидетельницей того, как в других государствах активно продвигаются идеи ЛГБТ*, которые она считает неподходящими для воспитания своего ребёнка.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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«Я напрасно не слушала свою интуицию»: Юлия Паршута рассказала, как неизвестные ограбили её роскошную квартиру в центре Москвы
22 февраля 2025, 13:18

Юлия Паршута (фото: Telegram @Parshoota)

Юлия Паршута стала жертвой грабителей. Преступление стало неожиданным не только для неё, но и для столичных следователей.
На новогодних праздниках квартиру Паршуты в центре Москвы ограбили. В это время певица была в отъезде и узнала о произошедшем лишь по возвращении домой 7 января.

Артистка стала гостьей «Шоу Воли», где подробно рассказала о случившемся. Илья Соболев поинтересовался, почему Юлия не поставила в квартире железную дверь.

«Я рассчитывала на то, что у нас такой дом, такие соседи, много военных. Сейф прочный», – отметила Паршута.
Павел Воля уточнил у выпускницы «Фабрики звезд-7», какой ей нанесли ущерб. Певица ответила, что у неё украли все украшения, которые она приобретала много лет. Грабители оставили только два кольца.

«Неприятно осознавать, что кто-то ходил по квартире, открывали, доставали. Как будто в кишках порылись», – выразила свои чувства Паршута.
В настоящее время идёт расследование преступления. По словам Юлии, ограбление стало неожиданным даже для следователей, поскольку в течение последних трёх лет в таких дорогих домах в центре Москвы подобных квартирных краж не наблюдалось.

Певица также поделилась выводами, которые сделала после произошедшего.

«Я вынесла из этого, что нужно слушать свою интуицию. Незадолго до того, как всё случилось, я говорила себе: «Юля, надо отвезти украшения в депозитарий и положить в ячейку. Но я была такая уставшая. Да, и думала, что такой дом хороший, есть охрана, шлагбаум», – поделилась Паршута.
В заключение она подчеркнула, что общий ущерб составил более 10 миллионов рублей. Но артистка не унывает и готовится к большому концерту.

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