«Мы остановили обиды»: новый худрук «Ленкома» сообщил о возвращении в театр Дмитрия Певцова и Александры Захаровой

Александра Захарова (фото: Telegram @alexandrazakharova_official)
Дмитрий Певцов и Александра Захарова в скором времени снова выйдут на сцену «Театра Ленком». Художественный руководитель Владимир Панков сообщил, что ему удалось договориться с актёрами.
Отмечается, что после возвращения в театр Певцов сыграет в спектакле «Юнона и Авось», а Захарова – в постановке «Вишнёвый сад».
В беседе с ТАСС худрук назвал разговор с Захаровой искренним и трепетным. Им удалось остановить все обиды и договориться о дальнейшей работе.
Певцов накануне прокомментировал возвращение в родной «Ленком». Он подчеркнул, что Панков лично попросил его об этом.
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«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы разговариваем о многом, каждого я слушаю, мы беседуем и настраиваем друг на друга позитивные эмоции», – заверил Панков.Дмитрий Певцов (фото: Telegram @Pevtsov_Moscow)
В беседе с ТАСС худрук назвал разговор с Захаровой искренним и трепетным. Им удалось остановить все обиды и договориться о дальнейшей работе.
Певцов накануне прокомментировал возвращение в родной «Ленком». Он подчеркнул, что Панков лично попросил его об этом.
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Анастасия Чинкова