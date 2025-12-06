Актрису Блейк Лайвли обвинили в шантаже из-за песни Тейлор Свифт
Актриса Блейк Лайвли оказалась в центре громкого скандала: в судебных документах, на которые ссылается Daily Mail, говорится, что звезда якобы пыталась надавить на Тейлор Свифт, чтобы продюсеры фильма It Ends With Us приняли её версию трейлера.
Как утверждает сторона режиссёра Джастина Бальдони, Лайвли требовала убрать смонтированный ранее тизер и заменить его вариантом, созданным под её контролем. В иске говорится, что актриса пригрозила обратиться к Свифт и убедить её отозвать разрешение на использование песни в проекте.
Юристы команды Бальдони назвали поведение Лайвли «давлением», «вымогательством» и даже упомянули угрозы возможной публикации частной переписки.
При этом представители Тейлор подчёркивают: она не участвовала в производстве картины, кроме простого лицензирования композиции, и не присутствовала на съёмках.
Суд США уже дал оценку обвинениям. Один из судей заявил, что представленные письма не относятся к сути рассматриваемого дела и выглядят попыткой привлечь внимание публики.
