Актрису Блейк Лайвли обвинили в шантаже из-за песни Тейлор Свифт

06 декабря 2025, 19:28

Блейк Лайвли уличили в давлении на Тейлор Свифт ради своего трейлера

Блейк Лайвли (Фото: Instagram* / @blakelively)

Актриса Блейк Лайвли оказалась в центре громкого скандала: в судебных документах, на которые ссылается Daily Mail, говорится, что звезда якобы пыталась надавить на Тейлор Свифт, чтобы продюсеры фильма It Ends With Us приняли её версию трейлера.