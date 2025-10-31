Цискаридзе признался, что хочет сыграть себя в зрелом возрасте в байопике

31 октября 2025, 19:55

Николай Цискаридзе (фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Народный артист России Николай Цискаридзе продолжает блистать на театральной сцене страны. В постановке «Кабала святош» по мотивам произведения Булгакова он исполняет роль короля Людовика XIV.





Эта роль вдохновила артиста поделиться своей давней мечтой о кино в беседе с Общественной Службой Новостей.





«Я не хочу в кино, где стандартный сюжет, где есть любовная линия, криминал, а я выступаю каким-то второстепенным героем. Хочется больше жизни, честно говоря, я бы очень хотел сыграть самого себя, но в очень зрелом возрасте. Так сказать, дедушка Цискаридзе, который продолжает воспитывать новое поколение талантливых танцоров», – отметил артист.