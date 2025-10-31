Цискаридзе признался, что хочет сыграть себя в зрелом возрасте в байопике
Народный артист России Николай Цискаридзе продолжает блистать на театральной сцене страны. В постановке «Кабала святош» по мотивам произведения Булгакова он исполняет роль короля Людовика XIV.
Эта роль вдохновила артиста поделиться своей давней мечтой о кино в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Я не хочу в кино, где стандартный сюжет, где есть любовная линия, криминал, а я выступаю каким-то второстепенным героем. Хочется больше жизни, честно говоря, я бы очень хотел сыграть самого себя, но в очень зрелом возрасте. Так сказать, дедушка Цискаридзе, который продолжает воспитывать новое поколение талантливых танцоров», – отметил артист.Цискаридзе также выразил желание сняться в байопике о собственной жизни. Ранее он уточнил, что для роли молодого Цискаридзе в кино должен быть актёр с очень красивыми руками, а вот найти «двойника» с такими же ногами, как у него, почти невозможно.
Цискаридзе продолжает совмещать театральную деятельность и мечты о кино, оставаясь одним из самых ярких представителей российского искусства.