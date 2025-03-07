«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой

Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)
Младшая сестра звезды российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна, которой уже 36 лет, постоянно вынуждена оправдываться перед подписчиками за отсутствие детей. Она не скрывает, что мечтает о малышах, однако считает, что всему свое время.
Фанаты регулярно задают Анне вопросы о детях и сетуют, что в ее возрасте уже давно пора бы обзавестись потомством.
Напомним, женщина живет с бизнесменом Константином Штрыкиным. Однако официально они не расписаны.
По словам Анны Бузовой, планирование беременности — дело неблагодарное. Она считает, что нужно наслаждаться сегодняшним днем.
Ольга Бузова также не скрывает, что хочет родить. Однако для этого ей сначала нужно найти достойного спутника мужчину.
Известно, что сестры после нескольких неприятных ссор перестали общаться. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.
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Напомним, женщина живет с бизнесменом Константином Штрыкиным. Однако официально они не расписаны.
По словам Анны Бузовой, планирование беременности — дело неблагодарное. Она считает, что нужно наслаждаться сегодняшним днем.
«Мы предпочитаем жить ради самой жизни. А вот какие подарки нам преподнесет судьба — одному Богу известно. Но мы их все с радостью и благодарностью примем», — ответила подписчикам младшая Бузова.
Ольга Бузова также не скрывает, что хочет родить. Однако для этого ей сначала нужно найти достойного спутника мужчину.
Известно, что сестры после нескольких неприятных ссор перестали общаться. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.
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Элина Позднякова