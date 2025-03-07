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«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой

Младшая сестра Бузовой Анна оправдалась за отсутствие детей
Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)

Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)

Младшая сестра звезды российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна, которой уже 36 лет, постоянно вынуждена оправдываться перед подписчиками за отсутствие детей. Она не скрывает, что мечтает о малышах, однако считает, что всему свое время.
Фанаты регулярно задают Анне вопросы о детях и сетуют, что в ее возрасте уже давно пора бы обзавестись потомством.

Напомним, женщина живет с бизнесменом Константином Штрыкиным. Однако официально они не расписаны.

По словам Анны Бузовой, планирование беременности — дело неблагодарное. Она считает, что нужно наслаждаться сегодняшним днем.

«Мы предпочитаем жить ради самой жизни. А вот какие подарки нам преподнесет судьба — одному Богу известно. Но мы их все с радостью и благодарностью примем», — ответила подписчикам младшая Бузова.

Ольга Бузова также не скрывает, что хочет родить. Однако для этого ей сначала нужно найти достойного спутника мужчину.


Известно, что сестры после нескольких неприятных ссор перестали общаться. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.

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Зеркало Наполеона за 24 млн, компотьер за 22 млн: что Пугачева и Галкин* пытались вывезти за границу
Пугачева и Галкин* вывезли в Израиль зеркало Наполеона за 24 миллионов рублей
07 марта 2025, 08:41

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: Instagram**/ alla_orfey)

Андрей Матус, который помогал перевозить вещи Алле Пугачевой и Максиму Галкину* из РФ в Израиль, сообщил, что среди них были зеркало Наполеона III за 24 млн рублей и компотьер, инкрустированный драгоценными камнями, за 22 млн рублей. Об этом он рассказал в интервью шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
По его словам, в декларации были указаны 49 оригиналов и 28 копий работ известных художников. Матус поделился, что стоимость картин варьировалась от 700 до 600 тыс евро. Он отметил, что Галкин* приобретал эти работы на европейских аукционах.

Звездные супруги даже получили разрешение на перевозку драгоценных вещей от Минкульта, но посылка застряла в Шереметьево, так как в ней оказались и незадекларированные ​предметы.

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#алла пугачёва
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«Ребятушки, я не в рехабе!»: Глюкоза, похожая на пришельца и без волос, опровергла слухи о себе
Лысая Глюкоза с внешностью «зеленого человечка» опровергла слухи о рехабе
07 марта 2025, 06:04

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Глюкоза удивила Сеть лысой головой и странным лицом в новом видео. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), чье поведение часто вызывает вопросы у публики, ответила на последние слухи. Она опровергла идеи о нахождении в рехабе, но ее внешность удивила (и обеспокоила) фанатов.
Прошлый год для Глюкозы был непростым — после скандала на концерте в Красноярске ее обвинили в неадекватности. Тогда она объяснила все депрессией из-за смерти бабушки и приемом антидепрессантов.

5 марта Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно себя ведет.

В соцсетях артистка любит шокировать — то синие волосы, то сбритые брови и короткая стрижка. На этот раз она подошла к вопросу самым радикальным образом.

Глюкоза (Фото: кадр видео telegram @glukozamusic)

В последнее время певица она почти не выходила в свет, и многие решили, что она снова лечится. В ответ Глюкоза записала видео, где предстала словно совсем «без волос», с лицом, покрытым плотной белой маской.

«Ребятушки, сегодня открыла новости... Все пишут, что я в рехабе. А я не в там! Я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — загадочно обратилась к подписчикам певица.
Фанаты забеспокоились, только больше смущенные внешностью певицы. Люди пишут, что она совсем не похожа на себя прежнюю, и гадают, что с ней творится. В каком таком загадочном месте находится Глюкоза?

«Может, на Марсе отдыхает?», — пошутил один из пользователей, вспомнив типичную внешность «зеленых человечков».
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#певица
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«Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики
Прохор Шаляпин детальнее объяснил причину критики Дубцовой как «сбитой летчицы»
07 марта 2025, 02:59

Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)

Прохор Шаляпин снова заговорил об Ирине Дубцовой, которую назвал в прошлом «сбитой летчицей», а теперь добавил, что зарабатывает больше нее. Хотя Дубцова и Шаляпин — друзья детства, они давно не общаются. Однако певец высказался о причинах своей критики в адрес «заклятой подруги» новом интервью. Его слова приводит «СтарХит».
В подкасте «НеДудь» на «Новом Радио» 41-летний Шаляпин рассказал, что все началось на съемках шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Там Дубцова нелестно отозвалась о нем, а Прохор был огорчен, ведь он всегда говорил о ней только хорошее.

Ранее Шаляпин не уточнял детали, однако на этот раз раскрыл их.

«Подруга, которая участвовала в этом проекте, сказала: «Прохор, была там с нами Ира, и она о тебе такое наговорила! Мы все в шоке!» Я так удивился, потому что за столько лет, несмотря на то, что она со мной не общалась, я всегда только хорошо о ней говорил. И тут это недоразумение. Думаю, ну, поехала ты, строй свои отношения», — признался экс-участник «Фабрики звёзд».
Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)

Шаляпин добавил, что не обзывал Ирину напрямую, а просто сравнил ее с уходящим поколением артистов. У нее есть хиты, но старые. Сейчас в моде другие имена, вроде Миа Бойки. Сам он шутит, что также хитов не имеет.

«Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит! Учитесь, неудачники!», — заявлял музыкант в подкасте на попытки других людей «уколоть» его самолюбие.
«Трудно оправдать ваше хамство»: Мария Погребняк вступилась за Ирину Дубцову и потребовала извинений от Прохора Шаляпина
«Трудно оправдать ваше хамство»: Мария Погребняк вступилась за Ирину Дубцову и потребовала извинений от Прохора Шаляпина
Напомним, что дружба Прохора с Ириной «заморозилась» после 2011 года. Тогда певец не сумел присутствовать на похоронах отца Дубцовой, и она приняла это близко к сердцу.

Несмотря на размолвку, Прохор уверяет, что все еще с теплом вспоминает общее прошлое и был бы не против наладить отношения.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Все, что мне было нужно — увидеться, выпить вина и просто обнять тебя. Потому что ты друг моего детства, и зря ты со мной перестала общаться. (...) И сейчас я даже зарабатываю, наверное, больше, чем ты, и мог бы с тобой поделиться. Хотя Ира всегда богато жила, и я думаю, что она ни в чем не нуждается», — заключил музыкант.
Шаляпин видит в Дубцовой сильную личность с характером лидера. Ему, мягкому и ранимому, сложно с такими людьми. Он считает ее талантливой, богатой и успешной, но дружба не сложилась.

«Ну, что делать? Мы не можем дружить. Остается только отпустить человека», — резюмировал мужчина.
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Мальдивы зовут: Тарасов и Костенко с четырьмя детьми отдыхают на вилле за 170 тысяч в сутки и выкладывают видео
Тарасов и Костенко выложили видео совместного отдыха на Мальдивах с детьми
07 марта 2025, 00:51

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)

Спортсмен Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с четырьмя детьми снова отправились на Мальдивы и остановились на любимой вилле. Пара сняла милое семейное видео на берегу океана, которым поделилась в соцсетях.
Недавно Анастасия рассказывала, что улетела на острова с детьми, оставив мужа в России. Дмитрию пришлось задержаться в Казани из-за дел, но 5 марта он уже приехал к семье — счастливая семья выложила в личном блоге видео. Костенко ждала его с нетерпением, теперь они вместе наслаждаются солнцем и морем.

«Все в сборе», — радостно подписала Анастасия, добавив «сердечек» в конце сообщения.
В ролике родители и дети в одном стиле: все в голубых купальниках с похожим паттерном. На одном из кадров Настя нежно обнимает Дмитрия за шею.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)

Вилла, где отдыхает семья, стоит около 170 тысяч рублей в сутки. Тарасов как-то признавался, что большую часть поездки они получают по бартеру, платя только за перелет. Анастасия обожает Мальдивы и называет их своим местом силы.

Костенко и Тарасов часто берут в такие поездки своих мам, чтобы те помогали с детьми. В Москве Анастасия управляется с ребятами сама, уверяя, что ей это дается легко. В феврале она сообщала фанатам в соцсетях, как готовится к юбилею дочки.

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Раньше Настя искала няню, однако подобрать подходящую оказалось тяжело - то ли у Костенко требования «завышенные», то ли много «халтурщиц».

«Большинство идут в няни, чтобы просто заработать и при этом ничего не делать. (...) Наивно предполагать, что вопрос в цене», — говорила Анастасия, рассказывая, как тяжело найти достойную няню, которая честно работает.
Любящие родители воспитывают четверых детей: Милану, Алексея, Еву и Ярослава. От первой жены у Дмитрия есть еще одна дочка, Ангелина.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)

Дмитрий недавно пробовал себя в медийной лиге, но без успеха. За три года это начинание принесло скорее убытки, чем выгоду. В Казани Тарасов выступил моделью и ведущим, чтобы заработать. Анастасия не отстает от мужа — реклама в соцсетях приносит ей хороший доход.

Пара открыто заявляет о своей любви друг к другу и к детям, а хейтеров игнорирует. Кто бы не обвинял их в притворстве, Анастасия и Дмитрий уверяют — они действительно нашли свое счастье.

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«Я как компьютер»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта

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«Я как компьютер»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта
06 марта 2025, 22:15

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

В 2013 году после аварии Алексей Воробьев перенес инсульт. Причиной, по словам артиста, стало не ДТП — оно только усугубило проблемы. Воробьев говорил, что у него были диагнозы, о которых он даже не подозревал, — открытое овальное окно в сердце и повышенная свертываемость крови, способствующая возникновению тромбов.
Последствия того инцидента преследуют певца и по сей день — у 37-летнего Алексея почти отсутствует кожная чувствительность с одной стороны тела. Еще Воробьев обзавелся новой фобией, которая связана со сном. Он называет бессонницу «лучшим другом».

«Организм соглашается засыпать только когда у меня действительно больше нет сил ни физически, ни эмоционально», — уточнил артист порталу «Страсти».

Впрочем, по словам певца, он научился с этим жить и не позволяет себя слабости.

«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Поэтому иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу», — поделился Алексей.

Певец отметил, что не собирается работать и жить «в полноги», из-за чего «нагружает» себя до такой степени, чтобы «тело и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет».

Воробьев не разрешает себе думать о том, что он стал уязвимее. Он заявил о ненависти к слабости.

«Не позволяю ее себе и не принимаю слабость в других», — добавил певец.

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