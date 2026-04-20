«Мы прятались от него»: Шарлиз Терон вспомнила ночь, изменившую её жизнь
Шарлиз Терон поделилась откровениями о трагическом событии из своего детства, которое произошло в 1991 году в Южной Африке. Тогда, по словам актрисы, её отец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал стрельбу в их доме. Об этом сообщает New York Times.
Будучи подростком, Терон вместе с матерью пыталась укрыться в спальне, пока мужчина стрелял через дверь. В критический момент её мать, Герда Терон, была вынуждена применить оружие и застрелила мужа, защищая себя и дочь.
Позже следствие признало её действия самообороной, и обвинения предъявлены не были.
Актриса призналась, что долгое время испытывала чувство стыда и одиночества, полагая, что подобная трагедия произошла только в её семье. Со временем она переосмыслила этот опыт и осознала, насколько распространена проблема домашнего насилия.
