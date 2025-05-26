«Мы расписались в спортивных костюмах»: Рита Дакота и Федор Белогай отпраздновали годовщину свадьбы

Рита Дакота и Федор Белогай (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Рита Дакота с нежностью обратилась к Федору Белогаю в годовщину свадьбы. Романтичный ролик певица опубликовала в своем блоге.
Рита Дакота и Федор Белогай узаконили свой союз два года назад. Певица и ее супруг отпраздновали бумажную свадьбу.
В комментариях поклонники артистки написали множество добрых слов.
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*Запрещен в РФ
«Ровно два года назад мы в спортивных костюмах поехали на самокатах в МФЦ у дома и расписались. А потом загрузили целую кучу велосипедов и самокатов в грузовик и отвезли в зубцовский детский дом, вместе с конвертом «на ремонт». Это была лучшая роспись на всем белом свете», — подписала видео Дакота.
В комментариях поклонники артистки написали множество добрых слов.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова