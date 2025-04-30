«Мы расстались»: Николаю Сердюкову пришлось пойти на трудный шаг в отношениях с Ксенией Бородиной

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @serdiukov_kolya)
Возлюбленному Ксении Бородиной пришлось пойти на трудный шаг. Николай Сердюков впервые за год отношений оставляет будущую жену на целых восемь дней.
В среду блогер сообщил, что ему пришлось впервые расстаться с возлюбленной. Ксения и Николай не будут видеться больше недели. Выяснилось, что телезвезда отправилась в путешествие, а Сердюков не смог составить ей компанию из-за нового рабочего проекта.
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«Впервые за год мы расстаемся с этой малышкой на 8 дней. Утром отвез девчонок в аэропорт, они улетели большой компанией на море. А я уже завтра вылетаю на новый проект», – сообщил Сердюков в личном блоге.Также Николай ответил хейтерам, которые упрекают его в равнодушии к дочери от первого брака. Блогер опубликовал снимок, который сделал во время спортивных состязаний маленькой Николь.
«Отчитываюсь перед теми, кто пишет, что я плохой отец и не хожу на соревнования дочери. Видимо, началось весеннее обострение», – заключил Сердюков.Николай Сердюков с дочерью Николь (фото: Telegram @serdiukov_kolya)
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Анастасия Чинкова