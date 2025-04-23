«Решили, что никуда не полетим»: Ксения Бородина и Николай Сердюков дважды не смогли вылететь на концерт в Корею

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Николай Сердюков хотел удивить возлюбленную Ксению Бородину поездкой в Корею на концерт. Однако по ошибке турагентства пара так и не смогла сесть в самолёт.
В Международный женский день блогер вручил в подарок Бородиной поездку в Корею на концерт группы Coldplay. Однако этим планам не суждено было сбыться.
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«Вчера должны были вылететь с Ксенией в Корею на концерт Coldplay. Это был мой подарок на 8 марта и не сказать, что я не готовился. Всё оплатил ещё в январе. Билеты, лучший отель, экскурсии в Сеуле. В общем, хотел удивить! И удивил. Когда на регистрации у нас попросили электронную визу (к-ета), о которой нам не сказал туроператор», – пожаловался Сердюков в личном блоге.Сердюков добавил, что в итоге визу им сделали, но уже после вылета самолёта. Тогда паре пришлось возвращаться домой, но Ксения и Николай решили не сдаваться и купили ещё два билета на самолёт до Сеула. Однако и тут их настигла неудача – в ночь перед вылетом у блогера поднялась температура 39,2. Бородина пыталась поставить на ноги возлюбленного, но всё было тщетно.
«В итоге мы утром проснулись и приняли решение, что мы никуда не полетим. Билеты и гостиница невозвратные, экскурсии отменили, концерт Coldplay пошёл по известному адресу», – заключил Сердюков.Читайте также:
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Анастасия Чинкова