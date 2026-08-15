«Мы разные люди»: Илья Сатир рассказал о расставании с Катей Кищук
Комик Илья Сатир признался, что тяжело пережил разрыв с певицей Катей Кищук
Илья Сатир откровенно рассказал в шоу «Натальная карта» о расставании с певицей Катей Кищук. Пара прекратила отношения в прошлом году, однако, по словам комика, между ними не произошло какого-то одного события, которое стало причиной разрыва.
Артист объяснил, что со временем между ними начали накапливаться различия во взглядах на бытовые ситуации и различные вопросы. В какой-то момент Сатир понял, что они просто слишком разные.
«Бытовые моменты, взгляды на ситуации, мнения по какому-то поводу, которые начали не состыковываться друг с другом. И сразу всё стало понятно: мы разные люди», — рассказал комик.При этом расставание далось ему непросто. По признанию Ильи, после завершения отношений ещё несколько месяцев сохранялся эмоциональный «шлейф», а сам он чувствовал себя опустошённым.
«Было тяжело — шлейф тянулся несколько месяцев. После отношений я чувствую себя опустошённым», — признался Сатир.Несмотря на болезненный разрыв, комик не держит на Кищук зла. Он назвал бывшую возлюбленную замечательной и потрясающей девушкой и подчеркнул, что до сих пор относится к ней с большим теплом.