«Мы разные люди»: Илья Сатир рассказал о расставании с Катей Кищук

15 августа 2026, 10:26

Комик Илья Сатир признался, что тяжело пережил разрыв с певицей Катей Кищук

Катя Кищук (Фото: Instagram* / @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Илья Сатир откровенно рассказал в шоу «Натальная карта» о расставании с певицей Катей Кищук. Пара прекратила отношения в прошлом году, однако, по словам комика, между ними не произошло какого-то одного события, которое стало причиной разрыва.





Артист объяснил, что со временем между ними начали накапливаться различия во взглядах на бытовые ситуации и различные вопросы. В какой-то момент Сатир понял, что они просто слишком разные.





«Бытовые моменты, взгляды на ситуации, мнения по какому-то поводу, которые начали не состыковываться друг с другом. И сразу всё стало понятно: мы разные люди», — рассказал комик.

«Было тяжело — шлейф тянулся несколько месяцев. После отношений я чувствую себя опустошённым», — признался Сатир.