Бывшую жену Эминема снова отправили за решётку
Бывшая жена Эминема Ким Мэтерс снова оказалась под стражей. Суд лишил её залога после того, как женщина нарушила условия освобождения по делу о вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Onsite!.
Как стало известно, Мэтерс не прошла необходимые проверки системы контроля употребления алкоголя, а также пропустила назначенное судебное заседание. После этого суд решил изменить условия её содержания и отправить Ким за решётку.
Сейчас против Мэтерс рассматриваются сразу два дела, связанных с вождением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение условий освобождения может осложнить её положение в суде. Для Ким это не первый подобный эпизод с законом. В 2004 году она уже получила 30 дней тюремного заключения по делу, связанному с хранением кокаина.
При этом нынешнее пребывание под стражей может оказаться временным. Ким могут разрешить выйти на свободу после прохождения курса лечения. Решение будет зависеть от дальнейшего разбирательства и выполнения установленных судом требований.
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