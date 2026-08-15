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Бывшую жену Эминема снова отправили за решётку

Экс-жену Эминема лишили залога после нарушений условий освобождения
Эминем (Фото: Instagram* / @eminem)

Бывшая жена Эминема Ким Мэтерс снова оказалась под стражей. Суд лишил её залога после того, как женщина нарушила условия освобождения по делу о вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Onsite!.



Как стало известно, Мэтерс не прошла необходимые проверки системы контроля употребления алкоголя, а также пропустила назначенное судебное заседание. После этого суд решил изменить условия её содержания и отправить Ким за решётку.

Сейчас против Мэтерс рассматриваются сразу два дела, связанных с вождением автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение условий освобождения может осложнить её положение в суде. Для Ким это не первый подобный эпизод с законом. В 2004 году она уже получила 30 дней тюремного заключения по делу, связанному с хранением кокаина.

При этом нынешнее пребывание под стражей может оказаться временным. Ким могут разрешить выйти на свободу после прохождения курса лечения. Решение будет зависеть от дальнейшего разбирательства и выполнения установленных судом требований.

Софья Метелева

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