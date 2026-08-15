Бывшую жену Эминема снова отправили за решётку

15 августа 2026, 10:16

Экс-жену Эминема лишили залога после нарушений условий освобождения

Эминем (Фото: Instagram* / @eminem)

Бывшая жена Эминема Ким Мэтерс снова оказалась под стражей. Суд лишил её залога после того, как женщина нарушила условия освобождения по делу о вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Onsite!.