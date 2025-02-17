Мошенники слили в Сеть интимные фото и переписки звезды «Дома-2» Арая Чобоняна

Арай Чобанян (Фото: Telegram @araichob)
Аккаунт мужа Ирины Пинчук Арая Чобаняна в социальных сетях взломали мошенники, они требовали деньги за возврат, но получив отказ опубликовали интимные переписки и фото звезды «Дома-2».
Злоумышленники внимательно изучили переписки Чобаняна за несколько лет и таки нашли то, за что можно зацепиться. Оказывается, в 2017-2018 годах Арай довольно близко общался с несовершеннолетней девушкой.
Однако она уточнила, что на момент их первой близости ей уже все-таки исполнилось 18.
Арай же обратился к своим подписчикам с другого аккаунта и призвал их активно отправлять жалобы на публикацию личной переписки. В настоящее время видео уже удалено.
Ирина Пинчук публично на это никак не отреагировала. Их отношения с Араем начались только в 2020 году.
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«Ночь ту помню у меня. Еще помню, занялись сексом, легли спать и просыпаемся — опять. Чисто фестиваль был», — вспоминал Чобанян в переписке.При этом переписка сопровождалась обменом откровенных фотографий. Кроме того, девушка написала, что тогда ей было всего 17 лет.
«Получается, меня могли посадить. Хорошо, что тебе было хорошо и не до этого», — написал Арай.
Однако она уточнила, что на момент их первой близости ей уже все-таки исполнилось 18.
Арай же обратился к своим подписчикам с другого аккаунта и призвал их активно отправлять жалобы на публикацию личной переписки. В настоящее время видео уже удалено.
Ирина Пинчук публично на это никак не отреагировала. Их отношения с Араем начались только в 2020 году.
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Элина Позднякова