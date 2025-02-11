«Больше не альфонс»: что муж Ирины Пинчук подарил ей на 30-летие

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Муж звезды телепроекта «Дом-2» Ирины Пинчук Арай Чобанян подарил ей на 30-летие дорогие наручные часы, а также песню от известного певца. Об этом пишет Voice.
«Ты на мой юбилей сделала мне очень достойный подарок. Сегодня твой юбилей. Всё, я больше не альфонс», — сказал Чобанян в ответ на слова Ирины о том, что она волнуется.Позже на торжестве появился мужчина, на котором была маска исполнителя Стаса Михайлова. Он исполнил композицию «Все для тебя».
У Ирины и Арая двое сыновей — годовалый Алан и трехлетний Давид.
Ранее стало известно, героя какого интернет-мема могут призвать в ряды ВСУ. Несмотря на риск стать штурмовиком, мужчина продолжает радовать подписчиков своим творчеством.
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