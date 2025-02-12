«Вы отстой»: чем Пинчук разозлили друзья в день ее 30-летия

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Накануне звезде телепроекта «Дом-2» Ирине Пинчук стукнуло 30 лет, ее мужчина подарил имениннице дорогие подарки, однако все же нашлись те, кто сумел омрачить юбилей селебрити. Об этом она заявила в социальных сетях.
«Максимально некрасиво повели себя некоторые гости. Осуждаю. Просто не приехали на праздник и меня об этом не уведомили. Уважения никакого. Плевок в лицо, ребят. Взрослые люди. Как минимум есть пальцы, которыми можно было напечатать, что не получается приехать. Ну а так прямо дико. Я ждала и вам места выделила. Вы отстой», — считает Пинчук.Возвращаясь к позитивной теме подарков, Пинчук получила дорогие наручные часы, а еще для нее исполнили песню Стаса Михайлова «Все для тебя».
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