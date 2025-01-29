«Тебе осталось полгода»: Анна Хилькевич рассказала о заключении своего врача

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)
В своем личном блоге актриса Анна Хилькевич рассказала о своем походе к гинекологу и поделилась, что он сказал ей относительно четвертой беременности.
С недавних пор звезда «Универа» стала многодетной мамой. В сентябре 2024 года у Хилькевич появилась третья дочь, которую актриса назвала Оливией.
Анна делилась с подписчиками нюансами грудного вскармливания и проблемами с нянями, а накануне озвучила заключение врача-гинеколога.
«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвертой не затягивайте. Полгода — и погнали»», — сказала Анна и затем обратилась к супругу.
Она посмеялась и сказала, что Артуру «осталось полгода».
Именно муж Хилькевич запрещает актрисе показывать маленькую дочь подписчикам. Анна не раз говорила, что если бы не Артур, то уже давно бы поделилась снимками малышки.
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Анна делилась с подписчиками нюансами грудного вскармливания и проблемами с нянями, а накануне озвучила заключение врача-гинеколога.
«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвертой не затягивайте. Полгода — и погнали»», — сказала Анна и затем обратилась к супругу.
Она посмеялась и сказала, что Артуру «осталось полгода».
Именно муж Хилькевич запрещает актрисе показывать маленькую дочь подписчикам. Анна не раз говорила, что если бы не Артур, то уже давно бы поделилась снимками малышки.
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Ольга Енгалычева