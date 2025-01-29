«Тебе осталось полгода»: Анна Хилькевич рассказала о заключении своего врача

Проживающий в США друг Яниса Тиммы продолжает будоражить общественность громкими заявлениями о гибели спортсмена. Марк Пугачёв подчеркнул, что старается добраться до истины не для себя, а для родителей баскетболиста, которые не получили его наследства и остались без средств.