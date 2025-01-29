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«Тебе осталось полгода»: Анна Хилькевич рассказала о заключении своего врача

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)

Анна Хилькевич (Фото: соцсети)

В своем личном блоге актриса Анна Хилькевич рассказала о своем походе к гинекологу и поделилась, что он сказал ей относительно четвертой беременности.
С недавних пор звезда «Универа» стала многодетной мамой. В сентябре 2024 года у Хилькевич появилась третья дочь, которую актриса назвала Оливией.

Анна делилась с подписчиками нюансами грудного вскармливания и проблемами с нянями, а накануне озвучила заключение врача-гинеколога.



«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвертой не затягивайте. Полгода — и погнали»», — сказала Анна и затем обратилась к супругу.

Она посмеялась и сказала, что Артуру «осталось полгода».

Именно муж Хилькевич запрещает актрисе показывать маленькую дочь подписчикам. Анна не раз говорила, что если бы не Артур, то уже давно бы поделилась снимками малышки.

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У скандального многожёнца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок
#актриса
#беременность
#врач
#гинеколог
У скандального многожёнца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок
29 января 2025, 21:40

Иван Сухов (фото: соцсети)

У скандального многожёнца Ивана Сухова 7 января родился 30-й ребёнок. В студии шоу «Пусть говорят» снова обсудили семью, на которую обрушилось очень много хейта.
Иван Сухов утверждает, что первые семь детей появились на свет, когда ему было всего 16 лет. На момент, когда мужчина впервые попал на телевидение, у него уже было 29 детей. Сейчас стало известно, что в ночь на Рождество супруга Наталья родила ему 30-го ребёнка. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Однако гости студии шоу на Первом канале призвали проверить Сухова, а также оценить условия, в которых проживают дети.

Иван пришёл на программу, которая вышла в среду, вместе со своей второй женой Анной. Первая же официальная супруга Наталья не хочет светиться, но, вместе с тем, полностью принимает позицию мужа и понимает, что он хочет экспериментов.

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов связался с журналисткой, которая провела собственное расследование в отношении этой семьи. Её очень заинтересовал вопрос, как у 16-летнего парня могли родиться семь детей. Она смогла связаться с одноклассниками Сухова, которые заявили, что он не был привлекательным в школе и никаких девушек рядом с ним никогда не было. Никто из его знакомых не смог подтвердить, что еще учась в школе он стал отцом. Вероятно, это легенда.

При этом сам Сухов ранее утверждал, что его старшие дети уже родили ему внуков. Также он отмечал, что поддерживает хорошие отношения со своими бывшими жёнами.

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#расследование
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#девочка
#шоу-бизнес
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Барбара де Рехиль рассказала, как Александр Петров отказался отдавать чужого ребенка
29 января 2025, 21:18

Александр Петров (Фото: соцсети)

Актриса Барбара де Рехиль снялась в одном проекте с Александром Петровым. После совместной работы она назвала актера «замечательным отцом».
Александр Петров и Барбара де Рехиль побывали на студии шоу «Утро.ТНТ». Артистка рассказала ведущему о своих наблюдениях. Она поделилась, что коллега по цеху хорошо ладит с малышами и он «будет замечательным отцом».

Барбара припомнила один случай, который произошел на съемках. Так, на руках у звезды российского кино заснула маленькая девочка. Ее мама попросила Петрова отдать ребенка, но тот оказался.

«Я ему сказала, чтобы он вернул малышку маме. Саша очень хороший человек и мужчина», — обратила внимание Барбара де Рехиль.

Известно, что бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.

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«Мне повезло попасть в эту семью»: Сати Казанова привезла 3-месячную дочь к родственникам мужа в Италию
Сати Казанова познакомила 3-месячную дочь с итальянскими родственниками мужа
29 января 2025, 21:02

Сати Казанова и Стефано Тиоццо с дочерью (фото: соцсети)

Певица Сати Казанова познакомила трёхмесячную дочь с итальянскими родственниками мужа Стефано Тиоццо. Накануне пара с малышкой прибыла в Турин.
Родственники фотографа тепло приняли их и с большим удовольствием нянчились с ребёнком.

В своих соцсетях Сати опубликовала видео, на котором одна из родственниц качала девочку на руках, а остальные окружили их и с умилением наблюдали за происходящим. Певица написала, что итальянцы потрясающие люди, которые очень внимательны и добры к детям. Видно, что в семье царит очень приятная атмосфера.

Певица сфотографировалась с родственниками мужа, правда лицо ребёнка закрыла стикером – она пока не готова показать малыша и раскрыть имя. Сати отметила, что у неё прекрасные отношения с близкими супруга.

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Алина Загитова не промолчала и дала отпор хейтерам
29 января 2025, 21:00

Алина Загитова (фото: соцсети)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала всё чаще сталкиваться с хейтом. Фигуристка не выдержала и ответила обидчикам.
Под постами спортсменки стало появляться всё больше негативных комментариев от хейтеров, которые недовольны её внешностью и поведением. После одного из последних интервью Алине писали, что раньше она была намного лучше. Эту тему она и решила высмеять в коротком видео.

Девушка сыграла, будто бы ей кто-то звонит и говорит, что раньше она выглядела лучше. После вопроса о том, кто это вообще ей звонит, она как-будто кладёт трубку. Так Загитова показала, что хейт для неё безразличен.

Напомним, что Алина Загитова является самой титулованной фигуристкой в истории России и второй в мире, кому удалось завоевать неофициальный «Большой шлем», получив золото на всех главных турнирах.

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Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении
29 января 2025, 20:39

Янис Тимма (фото: соцсети)

Проживающий в США друг Яниса Тиммы продолжает будоражить общественность громкими заявлениями о гибели спортсмена. Марк Пугачёв подчеркнул, что старается добраться до истины не для себя, а для родителей баскетболиста, которые не получили его наследства и остались без средств.
«С самого начала наша цель была и остается неизменной: установить правду и помочь родителям, которые остались без ничего. С родителями я по сей день держу связь, и они просят не отступать. Потеря близких – это невосполнимая утрата, особенно такого человека, как Янис. Я осознаю, что разворошил осиное гнездо шоу-бизнеса и оказался, к сожалению, в центре внимания», – заявил Пугачёв в интервью «МК».
Напомним, что друг спортсмена не признаёт версию следователей о том, что смерть наступила в результате самоубийства. Он винит в гибели Тиммы его бывшую супругу Анну Седокову. Мужчина предполагает, что она могла подтолкнуть экс-мужа к смерти, чтобы завладеть его имуществом и деньгами. К тому же, на последнем месте работы Тимма получил хорошие деньги, но их вместе с недвижимостью не было у него во владении на момент смерти. Известно также, что Седокова ещё в браке настояла на том, чтобы переписать на неё всю недвижимость баскетболиста.

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Ксения Бородина в слезах и дико расстроена: что случилось с телеведущей перед свадьбой
Ксения Бородина перед свадьбой лишилась подвески с бриллиантовым кулоном
29 января 2025, 20:16

Ксения Бородина (фото: соцсети)

Бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.
Сегодня телеведущая обратилась к своим поклонникам расстроенная и поделилась переживаниями. На вчерашней фотосессии звезду попросили снять все украшения. Она выполнила просьбу и сложила все драгоценности в салфетку. Однако по возвращению она не досчиталась там подвески с бриллиантовым кулоном.

Бородина опубликовала фотографию, снятую во время подготовки к фотосессии, на которой бриллиантовый кулон ещё на ней.

«Всё было убрано в салфетки. Для меня это бред, но тем не менее. А сегодня утром я обнаружила, что у меня нет цепочки с бриллиантом. Очень красивая. В Cartier покупала года четыре назад. В итоге все кольца на месте, всё на месте, а единственное, что потерялась в этих салфетках – этот бриллиантик», – написала звезда.
Бородина вместе со своей помощницей перерыла все вещи и всё помещение, где проходили съёмки, но безрезультатно.

Телеведущая рассказала, что очень расстроилась из-за этого, и даже не смогла нормально провести встречу по поводу организации свадьбы. Она посоветовала своим подписчикам учиться на её ошибках и ничего не убирать в салфетки.

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#шоу-бизнес
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«Я верю в возвращение»: Валерий Баринов ждет возвращение Дмитрия Назарова* в Росссию
29 января 2025, 19:59

Дмитрий Назаров* (Фото: соцсети)

Актер Валерий Баринов, которого называют крестным отцом Дмитрия Назарова* вспомнил о коллеге по цеху. Во время интервью для шоу «Сорян, это подкаст» он объявил, что верит в возвращение звезды «Кухни».
Сейчас актер вместе с женой живет во Франции. Он переехал туда после начала спецоперации. Баринов подчеркнул, что ему очень не хватает Назарова*. Однако при этом Валерий уточнил, что у него идентичная позиция и по другим уехавшим артистам.

Еще Баринов выразил предположение, что Назаров* вернется в Россию, как и его единомышленники. Актер полагает, что это может произойти в будущем.

«Мне не только по его поводу грустно. А по поводу многих. Я верю в возвращение. Я скажу вещь, которую многие не приветствуют. Мне многие говорят: «Ну, скажи, как Родина-мать может потом их принять обратно?» Я говорю: «Как? Как мать! Потому-то и Родина, потому-то и мать»», — обратил внимание Баринов.

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#россия
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#артист
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«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова опубликовала фото с отцом и Максимом Галкиным*
29 января 2025, 19:57

Елена Задорнова (Фото: соцсети)

Единственная дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала в соцсетях архивный снимок. На нем Елена Задорнова позирует с отцом и артистом Максимом Галкиным*.
На фотографии Михаил Задорнов обнимает дочь, а рядом с юмористом стоит молодой Максим Галкин* и улыбается.

«Был год 2008, и мир казался безмятежным», — подписала фото Елена.

Публику поразил этот пост и вызвал волну ностальгии по скончавшемуся сатирику.

Максим Галкин*, Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети)


«Светлая память вашему папе. Люблю, смотрю»;

«Михаил Николаевич всегда в наших сердцах! Светлая память!», — отмечали подписчики.

Актриса Ирина Безрукова тоже прокомментировала публикацию дочери юмориста, под постом Задорновой она оставила смайлик в виде «сердечка».

Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери.

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#память
#максим галкин
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Артемий Лебедев высказался о популярной песне «Сигма-бой»
Артемий Лебедев назвал песню «Сигма-бой» прекрасной и заразительной
29 января 2025, 19:57

Артемий Лебедев (фото: соцсети)

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал популярную песню «Сигма-бой», которую исполняют 11-летняя Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Свою оценку музыкальной композиции он дал в выпуске обзора новостей, опубликованного во «ВКонтакте».
Блогер высказался о разлетевшейся по сети новости о том, что одна из чиновниц Европарламента сочла распространение этой песни вмешательством в культуры других государств.

Лебедев заявил, что парламентарий «наехала на ровном месте на двух прекрасных маленьких девочек, которые поют прекрасную заразительную песню».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина удивилась, что депутаты Госдумы обсуждают песню «Сигма-бой». Она напомнила, что в стране есть более серьёзные проблемы, требующие решения.

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